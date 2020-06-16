У Німеччині дали дозвіл фірмі CureVac на клінічні випробування вакцини проти COVID-19

Німецький Інститут імені Пауля Ерліха видав біотехнологічній компанії CureVac із Тюбінгена дозвіл на проведення клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу. Про це у середу, 17 червня, повідомила пресслужба інституту.

У клінічному дослідженні першої фази візьмуть участь 168 здорових дорослих людей, з яких 144 будуть вакциновані.

За даними CureVac, попередні обстеження, необхідні для клінічного дослідження, були успішними.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Інститут імені Пауля Ерліха видав перший дозвіл на проведення клінічних випробувань вакцини проти COVID-19 компанії Biontech. Тоді ця компанія оголосила, що тестуватиме свою вакцину на близько 200 здорових добровольцях.

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