 У Німеччині дали дозвіл фірмі CureVac на клінічні випробування вакцини проти COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Німеччині дали дозвіл фірмі CureVac на клінічні випробування вакцини проти COVID-19

Німецька біотехнологічна компанія CureVac у ФРН одержала дозвіл на проведення клінічних досліджень вакцини проти COVID-19. Це вже другий дозвіл на клінічні дослідження вакцини від коронавірусу у Німеччині.

У Німеччині проведуть друге клінічне дослідження вакцини проти COVID-19

У Німеччині проведуть друге клінічне дослідження вакцини проти COVID-19

Німецький Інститут імені Пауля Ерліха видав біотехнологічній компанії CureVac із Тюбінгена дозвіл на проведення клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу. Про це у середу, 17 червня, повідомила пресслужба інституту.

У клінічному дослідженні першої фази візьмуть участь 168 здорових дорослих людей, з яких 144 будуть вакциновані.

 За даними CureVac, попередні обстеження, необхідні для клінічного дослідження, були успішними.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Інститут імені Пауля Ерліха видав перший дозвіл на проведення клінічних випробувань вакцини проти COVID-19 компанії Biontech. Тоді ця компанія оголосила, що тестуватиме свою вакцину на близько 200 здорових добровольцях.

Читайте також: "Перші випробування вакцини від коронавірусу почнуться незабаром"

Дивитись відео 06:11

Пошуки вакцини проти коронавірусу - питання на мільярд доларів (19.03.2020)

Також за темою

Deutschland Biotech-Unternehmen CureVac

У Великобританії заявили про прорив у лікуванні COVID-19 16.06.2020

За словами вчених, препарат під назвою "дексаметазон" може виявитися "напрочуд дешевим" засобом боротьби з пандемією коронавірусу. Дослідження провели із залученням 2104 пацієнтів.

Symbolbild Corona-Virus Impfstoff

Чотири країни ЄС уклали контракт на купівлю 300 мільйонів доз майбутньої вакцини 13.06.2020

Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди уклали контракт з британською компанією AstraZeneca на купівлю майбутньої вакцини проти коронавірусу. Очікується, що вакцина буде розроблена до кінця року.

Symbolbild I Corona-Warn-App

У Німеччині презентували мобільний додаток для протидії COVID-19 16.06.2020

Використання безкоштовного додатку є добровільним, він має інформувати користувачів у ФРН про контакти з людьми, які заразилися коронавірусом. Віднині його можна встановлювати на смартфони.

Реклама

Докладно

Двоє мам Лера та Катя гуляють зі своєю донькою Юлією

Дві мами і один тато: історія гомосексуальних батьків у ФРН

Лера, Катя і Міша народилися в Росії. Тепер вони живуть в Німеччині. Утрьох вони виховують п'ятирічну дочку.  

Роботи зі спорудження Північного потоку-2 зараз призупинені

Що кажуть у Берліні про санкції проти "Північного потоку-2"

Лобіст Міхаель Гармс і депутат Бундестагу Клаус Ернст хочуть запобігти новим санкціям США проти "Північного потоку-2".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  