 У ″Нафтогазі″ наполягають на переговорах з ″Газпромом″ винятково за участі ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2019

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У "Нафтогазі" наполягають на переговорах з "Газпромом" винятково за участі ЄС

Формат переговорів між "Нафтогаз України" та "Газпромом" має бути винятково тристороннім за участі представників ЄС, вважає голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Андрій Коболєв

Андрій Коболєв (архівне фото)

Голова правління Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" Андрій Коболєв наполягає на тристоронньому форматі переговорів з російською компанією "Газпром" за участі представників Єврокомісії. Про це Коболєв написав у п'ятницю, 7 червня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Ми завжди готові до переговорів, але винятково у тристоронньому форматі, будь-які нові контракти мають укладатися на основі європейських норм і з повагою до рішень міжнародних арбітражів", - наголосив він.

Коболєв зокрема нагадав, що Стокгольмський арбітраж переглянув контракт "Газпрому" й "Нафтогазу" на постачання газу, визнавши низку його умов дискримінаційними. Крім того, тодішнім рішенням арбітраж зобов'язав росіян продавати Україні газ у першому кварталі 2019 року за ціною 300 доларів США за тисячу кубометрів, а в другому кварталі ціна на блакитне паливо з Росії мала б бути 221 долар. Однак робити це "Газпром" "чомусь" відмовляється, зазначив Коболєв.

Натомість українська компанія купує газ у Європі істотно дешевше: в першому кварталі - за ціною 259 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 212 доларів, а липнева ціна - 178 доларів, пояснив керівник держкомпанії.

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Коболєв також зазначив, що підозрює в пропозиціях "Газпрому" стосовно нібито готовності росіян знизити ціну на газ для України наявність неприйнятних умов.

"За яких умов "Газпром", котрий не хоче постачати Україні газ навіть за дуже вигідною для нього ціною, піде на радикальне зниження?", - запитав Коболєв. За його словами, реалізація сценарію "Газпрому" насправді означала б для Росії додаткові мільярдні прибутки, а для України - "втрати та повернення у повну залежність від Кремля".

Пропозиція росіян

Раніше у п'ятницю голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив про готовність розпочати переговори про прямі постачання газу в Україну, які дадуть змогу знизити ціну на газ для споживачів на 25 відсотків від нинішньої, і пов'язав їх із переговорами про продовження транзиту на період після 2019 року, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Міллер висловився за прямі переговори з Києвом щодо газових питань, тоді як останні роки сторони зустрічаються переважно в тристоронньому форматі за участі представників Єврокомісії.

У НАК стверджують, що наразі складно оцінювати пропозицію "Газпрому", оскільки незрозуміло, яку саме суму він пропонує знизити на 25 відсотків і на яких умовах. Але в будь-якому разі пропозиція "Газпрому" видається менш привабливою для України, ніж ціни, доступні для України на європейському ринку, наголосив Коболєв.

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