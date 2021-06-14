 У НАТО підтвердили обіцянку щодо майбутнього членства України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У НАТО підтвердили обіцянку щодо майбутнього членства України

У НАТО заявили, що твердо підтримують право України визначати своє майбутнє і свій зовнішньополітичний курс без втручання ззовні, а також підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року.

Прапори НАТО і України

У НАТО заявили, що рішення про майбутнє членство України в альянсі в силі

Лідери НАТО підтверджують рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна буде членом НАТО, зазначивши, що Київ має просуватися вперед на шляху реформ і повністю використовувати вже наявні у нього інструменти для досягнення членства.

Про це йдеться в заключній декларації, ухваленій за підсумками саміту Організації Північноатлантичного договору, який відбувся у понеділок, 14 червня, у Брюсселі, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

"Ми підтримуємо рішення, ухвалене на Бухарестському саміті, що Україна буде членом альянсу з Планом дій щодо членства (ПДЧ) як невід'ємною частиною процесу; ми підтверджуємо всі елементи цього рішення, а також подальші рішення, включно з тим, що кожного партнера оцінюватимуть гідно", - йдеться в декларації.

Також в НАТО заявили, що "твердо підтримують" право України визначати своє майбутнє і свій зовнішньополітичний курс без втручання ззовні.

"Щорічні національні програми в межах Комісії НАТО-Україна залишаються механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, пов'язані з її прагненням до членства в НАТО. Україна має повністю використовувати всі інструменти, доступні в межах Комісії Україна-НАТО, щоб досягти своєї мети щодо впровадження принципів і стандартів НАТО", - зазначили в Альянсі.

Читайте також: Чому Україну не запросили на "поворотний" саміт НАТО 

В НАТО вважають, що "успіх широких і незворотних реформ, зокрема боротьба з корупцією, просування інклюзивного політичного процесу, реформи з децентралізації, засновані на демократичних цінностях, повазі прав людини, меншин і верховенства права, будуть вирішальними для того, щоб закласти основу для процвітаючої та мирної України.  Особливо важливі подальші реформи у сфері безпеки, зокрема реформа Служби безпеки України".

"Ми схвалюємо значні реформи, які вже були проведені, та наполегливо рекомендуємо досягати подальшого прогресу у відповідності до міжнародних зобов'язань та зобов'язань України", - наголошується в документі.

Читайте також:  НАТО обіцяє Києву й надалі політику "відкритих дверей"

З огляду на це, в НАТО запевнили у подальшій практичній підтримці задля реформування сектору оборони і безпеки, зокрема за допомогою комплексного пакету допомоги.

"Ми також продовжуватимемо підтримувати зусилля України, спрямовані на зміцнення її стійкості гібридним загрозам, включно зі збільшенням інтенсивності в межах платформи Україна-НАТО з протидії гібридній війні", - йдеться в декларації.

Союзники також схвалили співпрацю України і НАТО у сфері безпеки Чорноморського регіону. "Статус партнера з розширеними можливостями, наданий минулого року, дає подальший імпульс для нашої вже амбітної співпраці та просуватиме вперед подальшу взаємосумісність, надаючи більше навчань, занять та обмін інформацією", - запевнили в Альянсі.

Нагадаємо, на саміт НАТО не запросили жодну з країн-партнерів, в тому числі і представників України. Це - перший саміт НАТО за участю президента США Джо Байдена. В Альянсі мали узгодити свою майбутню політику з урахуванням нової позиції Вашингтона. 

Дивитись відео 26:06

Дмитро Кулеба про зброю від США, членство в НАТО і повернення Донбасу (14.05.2021)

Також за темою

Ukraine Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew

Зеленський хоче почути "так" чи "ні" від Байдена щодо ПДЧ в НАТО для України 14.06.2021

Зеленський хоче почути чітке "так" чи "ні" від Джо Байдена щодо Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО для України.

Belgien Brüssel | Joe Biden im Gespräch mit Jens Stoltenberg

У Брюсселі розпочався саміт НАТО. Серед тем: Україна, Росія, Китай 14.06.2021

У Брюсселі відбувається саміт НАТО, перший для Джо Байдена на посаді президента США. Хоча Україну до участі не запросили, вона є однією з головних тем на саміті.

Symbolbild NATO - Ukraine

Чому Україну не запросили на "поворотний" саміт НАТО? 14.06.2021

НАТО проведе перший саміт з Джо Байденом 14 червня. Чому на нього не запросили Володимира Зеленського, чого Україні очікувати від засідання в Брюсселі та як НАТО планує готуватися до майбутнього, - пояснює DW.

Реклама

Докладно

Село на Закарпатті

Як в Україні збільшуватимуть кількість лісів

Президент Зеленський обіцяє висадку мільярда дерев в Україні. Та в якому стані ліси країни зараз?  

Міф про ідеальні дороги й рух без обмеження швидкості у Німеччині не відповідає дійсності

Уся правда про німецькі автобани (відео)

Ідеальні траси! Жодних обмежень швидкості! Це поширені кліше про автобани в Німеччині. Дивіться, як усе насправді!  