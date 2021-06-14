У НАТО підтвердили обіцянку щодо майбутнього членства України

У НАТО заявили, що твердо підтримують право України визначати своє майбутнє і свій зовнішньополітичний курс без втручання ззовні, а також підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року.
Лідери НАТО підтверджують рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна буде членом НАТО, зазначивши, що Київ має просуватися вперед на шляху реформ і повністю використовувати вже наявні у нього інструменти для досягнення членства.
Про це йдеться в заключній декларації, ухваленій за підсумками саміту Організації Північноатлантичного договору, який відбувся у понеділок, 14 червня, у Брюсселі, передає агенція "Інтерфакс-Україна".
"Ми підтримуємо рішення, ухвалене на Бухарестському саміті, що Україна буде членом альянсу з Планом дій щодо членства (ПДЧ) як невід'ємною частиною процесу; ми підтверджуємо всі елементи цього рішення, а також подальші рішення, включно з тим, що кожного партнера оцінюватимуть гідно", - йдеться в декларації.
Також в НАТО заявили, що "твердо підтримують" право України визначати своє майбутнє і свій зовнішньополітичний курс без втручання ззовні.
"Щорічні національні програми в межах Комісії НАТО-Україна залишаються механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, пов'язані з її прагненням до членства в НАТО. Україна має повністю використовувати всі інструменти, доступні в межах Комісії Україна-НАТО, щоб досягти своєї мети щодо впровадження принципів і стандартів НАТО", - зазначили в Альянсі.
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В НАТО вважають, що "успіх широких і незворотних реформ, зокрема боротьба з корупцією, просування інклюзивного політичного процесу, реформи з децентралізації, засновані на демократичних цінностях, повазі прав людини, меншин і верховенства права, будуть вирішальними для того, щоб закласти основу для процвітаючої та мирної України. Особливо важливі подальші реформи у сфері безпеки, зокрема реформа Служби безпеки України".
"Ми схвалюємо значні реформи, які вже були проведені, та наполегливо рекомендуємо досягати подальшого прогресу у відповідності до міжнародних зобов'язань та зобов'язань України", - наголошується в документі.
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З огляду на це, в НАТО запевнили у подальшій практичній підтримці задля реформування сектору оборони і безпеки, зокрема за допомогою комплексного пакету допомоги.
"Ми також продовжуватимемо підтримувати зусилля України, спрямовані на зміцнення її стійкості гібридним загрозам, включно зі збільшенням інтенсивності в межах платформи Україна-НАТО з протидії гібридній війні", - йдеться в декларації.
Союзники також схвалили співпрацю України і НАТО у сфері безпеки Чорноморського регіону. "Статус партнера з розширеними можливостями, наданий минулого року, дає подальший імпульс для нашої вже амбітної співпраці та просуватиме вперед подальшу взаємосумісність, надаючи більше навчань, занять та обмін інформацією", - запевнили в Альянсі.
Нагадаємо, на саміт НАТО не запросили жодну з країн-партнерів, в тому числі і представників України. Це - перший саміт НАТО за участю президента США Джо Байдена. В Альянсі мали узгодити свою майбутню політику з урахуванням нової позиції Вашингтона.