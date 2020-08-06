У Мінську на акцію на підтримку Тихановської вийшли кілька тисяч людей

В центрі Мінська ввечері у четвер, 6 серпня, відбулася акція на підтримку кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської. Раніше стало відомо, що влада відмовила штабу Тихановської в дозволі на проведення мітингу в Парку дружби народів. Тому опозиціонери вирішили провести акцію в Київському сквері, де влада цього дня проводила "День відкритих дверей установ додаткової освіти".

Загалом в Київському сквері зібралось близько двох тисяч людей, передає портал новин Naviny.by. А на сайті телеканалу Белсат повідомили, що у Київському сквері зібралися п'ять тисяч осіб.

Учасники акції скандували "Живе Білорусь!", "Свєта!", "Йди!" та "Віримо, можемо, переможемо!", а звукорежисери увімкнули пісню "Перемен!" Віктора Цоя. Тихановська збиралась прийти на акцію в Київський сквер, однак вирішила не заходити в нього через повідомлення про можливі провокації. Ближче до 21 години за київським часом люди почали розходитися зі скверу.

Шість майданчиків для проведення агітації у Мінську

Київський сквер та парк Дружби народів - два з шести майданчиків у Мінську, де влада дозволяє проводити мітинги. Протягом останнього тижня перед президентськими виборами ці майданчики активно використовують під різні міські заходи. Зокрема у парку Дружби народів провели цього дня святкування Дня залізничних військ.

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"Нам не дають провести мітинги на жодному з майданчиків Мінська так само, як це було в Слуцьку та Солігорську. Це абсолютно незаконні дії влади, які вже оскаржені в генеральній прокуратурі, ЦВК і мінміськвиконкомі", - заявили в штабі Тихановської, передає "Інтерфакс".

Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня. Крім чинного президента країни Олександра Лукашенка та Світлани Тихановської, ЦВК країни зареєструвала для участі у виборах ексдепутатку Ганну Канопацьку, лідера кампанії "Говори правду" Андрія Дмитрієва та голову партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергія Черечня.