 У Мінську на акцію на підтримку Тихановської вийшли кілька тисяч людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Мінську на акцію на підтримку Тихановської вийшли кілька тисяч людей

Білоруська влада вирішила провести в центрі Мінська "День відкритих дверей установ додаткової освіти", але туди прийшли кілька тисяч прихильників кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

Світлана Тихановська

Світлана Тихановська

В центрі Мінська ввечері у четвер, 6 серпня, відбулася акція на підтримку кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської. Раніше стало відомо, що влада відмовила штабу Тихановської в дозволі на проведення мітингу в Парку дружби народів. Тому опозиціонери вирішили провести акцію в Київському сквері, де влада цього дня проводила "День відкритих дверей установ додаткової освіти".

Загалом в Київському сквері зібралось близько двох тисяч людей, передає портал новин Naviny.by. А на сайті телеканалу Белсат повідомили, що у Київському сквері зібралися п'ять тисяч осіб.

Учасники акції скандували "Живе Білорусь!", "Свєта!", "Йди!" та "Віримо, можемо, переможемо!", а звукорежисери увімкнули пісню "Перемен!" Віктора Цоя. Тихановська збиралась прийти на акцію в Київський сквер, однак вирішила не заходити в нього через повідомлення про можливі провокації. Ближче до 21 години за київським часом люди почали розходитися зі скверу.

Шість майданчиків для проведення агітації у Мінську

Київський сквер та парк Дружби народів - два з шести майданчиків у Мінську, де влада дозволяє проводити мітинги. Протягом останнього тижня перед президентськими виборами ці майданчики активно використовують під різні міські заходи. Зокрема у парку Дружби народів провели цього дня святкування Дня залізничних військ.

Читайте також: Світлана Тихановська - жінка, яка кинула виклик Олександру Лукашенку

"Нам не дають провести мітинги на жодному з майданчиків Мінська так само, як це було в Слуцьку та Солігорську. Це абсолютно незаконні дії влади, які вже оскаржені в генеральній прокуратурі, ЦВК і мінміськвиконкомі", - заявили в штабі Тихановської, передає "Інтерфакс".

Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня. Крім чинного президента країни Олександра Лукашенка та Світлани Тихановської, ЦВК країни зареєструвала для участі у виборах ексдепутатку Ганну Канопацьку, лідера кампанії "Говори правду" Андрія Дмитрієва та голову партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергія Черечня.

Дивитись відео 05:50

Вибори-2020 у Білорусі: що необхідно знати? (06.08.2020)

Також за темою

Swetlana Tichanowskaja

Світлана Тихановська - жінка, яка кинула виклик Олександру Лукашенку 06.08.2020

Світлана Тихановська стала символічною фігурою опозиції, адже на президентських виборах в Білорусі вона змагатиметься проти Олександра Лукашенка. DW про непрості політичні перегони.

Weißrussland vor den Präsidentschaftswahlen

У Білорусі почалося дострокове голосування на президентських виборах 04.08.2020

Дострокове голосування триватиме з 4 до 8 серпня, основний день виборів - 9 серпня. На посаду президента Білорусі претендують п'ятеро кандидатів.

Weißrussland Wahlen Demonstration der Oppsition in Minsk

Вибори в Білорусі: мітинг суперниці Лукашенка зібрав тисячі людей 31.07.2020

За різними оцінками, на мітинг вийшли від 7 до 63 тисяч осіб, що робить його одним з наймасовіших дозволених заходів, проведених опозицією.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський обіцяв, що винних у побиттях і вбивствах учасників акцій протесту 2013-2014 років буде покарано. Замість цього він призначає на високі посади людину, яка може бути причетною до цих злочинів

Призначення Олега Татарова: Зеленський ігнорує люстрацію

Одним з керівників офісу президента Зеленського став Олег Татаров, який називав "злочинцями" учасників Євромайдану.  

АМКУ займається розслідуванням щодо Мотор Січі

АМКУ вивчає купівлю "Мотор Січі" на порушення конкуренції

Антимонопольний комітет України розслідує купівлю "Мотор Січі" китайською компанією та українським бізнесменом.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  