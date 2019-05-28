У мінекономіки кажуть про уповільнення економіки України у 2019 році

Згідно з новим консенсус-прогнозом міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ), зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) України в поточному році уповільниться до 2,7 відсотка у порівнянні із 3,3 відсотка минулого року. Прогноз було опубліковано відомством у вівторок, 28 травня.

Щодо розвитку економіки у подальші роки експерти МЕРТ наводять більш оптимістичні дані. Так, у 2020 році зростання ВВП очікується на рівні 3 відсотків, а у 2021 - на рівні 3,5 відсотка.

Однак цей прогноз є гіршим за дані, які були оприлюдені станом на грудень 2018 року. Тоді експерти МЕРТ очікували збільшення ВВП країни на 2,9 відсотка у поточному році, 3,1 відсотка у 2020 році і 3,9 відсотка у 2021 році.

Водночас, в міністерстві очікують, що у поточному році рівень інфляції станом на грудень становитиме 7,6 відсотка у порівнянні із 9,8 відсотка у попередньому році, а курс гривні до кінця року послабиться до 29 гривень за один американський долар. Також експерти очікують зростання тарифів на гарячу воду та опалення на 20 відсотків у 2019 році і на 15 відсотків у 2020 році, а зростання цін на електроенергію становитиме 15 відсотків і 18,9 відсотка відповідно.

8 травня Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання ВВП України на 2019 рік, пояснивши це політичною невизначеністю після президентських та парламентських виборів. Згідно з даними банку, прогноз зростання ВВП на поточний рік складе 2,5 відсотка і буде таким чином на піввідсотка меншим за попередній прогноз ЄБРР. Натомість у 2020 році в Україні очікується економічне зростання на рівні трьох відсотків.

Державний бюджет України розрахований згідно прогнозу зростання ВВП на 3 відсотки та інфляції у 7,4 відсотка.

Нагадаємо, що 28 травня, напередодні зустрічі нового президента України Володимира Зеленського з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Києві олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю виданню Financial Times порадив главі держави оголосити дефолт за боргами МВФ. Із цією порадою Коломойський виступав вже неодноразово.

За день до цього прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що оголошення дефолту в Україні призведе до серйозних наслідків, від яких постраждають передусім "звичайні українці, які опиняться на межі виживання".