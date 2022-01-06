У Могильові білоруський політв'язень наклав на себе руки

У Білорусі наклав на себе руки 43-річний Дмитро Дудойть, засуджений до двох років обмеження волі у виправній установі відкритого типу (так звана"хімія"). Про це у середу, 5 січня, повідомляє Telegram-канал правозахисного центру "Весна".

Дудойть був внесений центром "Весна" до списку засуджених із політичних кримінальних справ.

Коментар у соцмережі про силовика

Як уточнює портал "Хартія-97", чоловік відбував покарання з 29 грудня 2021 року у Могильові та стрибнув з мосту, коли повертався з поліклініки без супроводу. Його засудили за ст. 369 КК Білорусі за "образу представника влади": Дудойть залишив коментар в одній із соцмереж, у якому назвав начальника Ганцевичського РВВС Віталія Кулешова "скотиною лисою".

2020 року в Ганцевичах під час мирних акцій протесту проходили жорсткі затримання демонстрантів, якими керував Кулішов. У серпні 2021 року Кулешова зняли з посади керівника РВВС, а в жовтні білоруські ЗМІ повідомляли, що він намагався накласти на себе руки і був відправлений до психіатричної клініки.

Смерть Дмитра Усхопова та Вітольда Ашурка

Раніше білоруські правозахисники повідомили про загибель 28-річного жителя міста Речиця Гомельської області Дмитра Усхопова, якого затримали співробітники міліції в ніч з 31 грудня на 1 січня. Приблизно за півтори години після цього чоловіка доправили до лікарні, де він помер. Передбачається, що у міліції Усхопова побили.

У травні 2021 року повідомлялося, що білоруський опозиціонер та політв'язень Вітольд Ашурок, засуджений до п'яти років позбавлення волі, помер у колонії від зупинки серця. Суд над ним проходив узимку 2020-2021-го у закритому форматі, що влада пояснила наявністю "загрози державної безпеки". Вирок винесли у січні. Останні два тижні від Ашурка не надходили листи.

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