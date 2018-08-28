У МЗС Росії вважають, що за вбивством Захарченка стоїть Київ

У Росії вважають, що до загибелі глави самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександра Захарченка може бути причетна українська влада. Про це в п'ятницю, 31 серпня, заявила офіційна представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

"У Донецьку під час терористичного акту загинув глава ДНР Захарченко, - повідомила вона журналістам. - Є всі підстави вважати, що за його вбивством стоїть київський режим, який не раз використовував подібні методи усунення інакомислячих і неугодних".

У свою чергу, керівник апарату глави Служби безпеки України Ігор Гуськов заявив, що Захарченко був убитий у Донецьку або внаслідок кримінальних розборок у середовищі бойовиків або його ліквідували російські спецслужби. "Сьогодні стався вибух, унаслідок чого загинув Захарченко, і не лише він. За нашими даними, за тим вибухом стоять саме бойовики або російські спецслужби", - сказав Гуськов в ефірі телеканалу "112.Україна".

За його словами, смерть Захарченка може бути результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних із перерозподілом бізнесу, "віджатого" протягом 2014-2018 років. "Але ми не виключаємо і спроби російських спецслужб також усунути одіозну фігуру, яка, у нас є інформація, заважала росіянам і на сьогодні стала зайвою", - додав він.

Нагадаємо, що лідер самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко 31 серпня отримав смертельне поранення внаслідок вибуху в кафе "Сепар" у центрі Донецька. У "ДНР" вибух у кафе "Сепар" називають "терористичним актом" та підозрюють у його здійсненні "українську диверсійно-розвідувальну групу", повідомило джерело агентства "Інтерфакс".