 У МЗС Росії вважають, що за вбивством Захарченка стоїть Київ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У МЗС Росії вважають, що за вбивством Захарченка стоїть Київ

За вбивством лідера "ДНР" Олександра Захарченка стоїть "київський режим", вважають у міністерстві закордонних справ РФ. В Україні покладають відповідальність на бойовиків або російські спецслужби.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова

Представниця МЗС РФ Марія Захарова

У Росії вважають, що до загибелі глави самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександра Захарченка може бути причетна українська влада. Про це в п'ятницю, 31 серпня, заявила офіційна представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

"У Донецьку під час терористичного акту загинув глава ДНР Захарченко, - повідомила вона журналістам. - Є всі підстави вважати, що за його вбивством стоїть київський режим, який не раз використовував подібні методи усунення інакомислячих і неугодних".

DW.COM

Жахливо, абсурдно і  вражаюче - зі змішаними почуттями глядачі залишали кінотеатр в Кельні після фільму "Донбас" режисера Сергія Лозниці. За дві години вони побачили 13 сцен реальності в окупованій частині України. (31.08.2018)

Від початку війни на Донбасі МКЧХ нарахував понад півтори тисячі зниклих безвісти. Експерти скаржаться на неефективну роботу під час пошуку та створення юридичних перепон для родичів. (30.08.2018)

У свою чергу, керівник апарату глави Служби безпеки України Ігор Гуськов заявив, що Захарченко був убитий у Донецьку або внаслідок кримінальних розборок у середовищі бойовиків або його ліквідували російські спецслужби. "Сьогодні стався вибух, унаслідок чого загинув Захарченко, і не лише він. За нашими даними, за тим вибухом стоять саме бойовики або російські спецслужби", - сказав Гуськов в ефірі телеканалу "112.Україна".

За його словами, смерть Захарченка може бути результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних із перерозподілом бізнесу, "віджатого" протягом 2014-2018 років. "Але ми не виключаємо і спроби російських спецслужб також усунути одіозну фігуру, яка, у нас є інформація, заважала росіянам і на сьогодні стала зайвою", - додав він.

Нагадаємо, що лідер самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко 31 серпня отримав смертельне поранення внаслідок вибуху в кафе "Сепар" у центрі Донецька. У "ДНР" вибух у кафе "Сепар" називають "терористичним актом" та підозрюють у його здійсненні "українську диверсійно-розвідувальну групу", повідомило джерело агентства "Інтерфакс".

Дивитись відео 02:48
Now live
02:48 хв

До школи через лінію фронту (05.04.2018)

Аудіо й відео до теми

До школи через лінію фронту (05.04.2018)  

Також за темою

Alexander Zakharchenko

Захарченко загинув внаслідок вибуху в Донецьку 31.08.2018

Лідер "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко загинув внаслідок вибуху в центрі Донецька.

Ukraine Donezk Lenin Platz Separatisten

В Україну з Донецька переправили колишнього "міністра" "ДНР" - ЗМІ 27.08.2018

На підконтрольну уряду територію України доправили колишнього "міністра культури" так званої "ДНР" Юрія Лекстутеса, передає ТСН. Це перший з ватажків сепаратистів на контрольованій Києвом території.

Ukraine Russland Petro Poroschenko und Wladimir Putin

Коментар: Як Порошенко вчергове порвав з Росією 29.08.2018

Петро Порошенко має намір денонсувати Договір про дружбу і співробітництво з Росією. Це не більше, ніж ефектний жест напередодні виборів в Україні, вважає Сергій Руденко.

Реклама

Докладно

Чи наважиться Вселенський патріарх Варфоломій на конфлікт з Москвою через Україну?

Як два патріархи вирішують долю українського православ'я

Патриарх Варфоломей обсудит с патриархом Кириллом предоставление автокефалии Украинской православной церкви. 

Бухгалтерські операції підсанкційних банків Держстат розцінив як інвестиції

Інвестиції з РФ в Україну: фейкова "зрада" через статистику

Новина про обсяги інвестицій Росії в Україну викликала обурення частини суспільства. Та насправді статистика - про інше. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  