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Олександр Захарченко

Олександр Захарченко - один з лідерів проросійських сепаратистів у Донецьку. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Захарченко"

Олександр Захарченко (1976 - 2018) був одним з лідерів проросійських сепаратистів у Донецьку. У серпні 2014 року він став "головою ради міністрів" самопроголошеної "ДНР", змінивши на цій посаді Олександра Бородая. Час від часу Олександр Захарченко робив гучні заяви про свої агресивні наміри: так, він заявляв про початок наступу на Маріуполь, про намір взяти Харків, проголосив створення держави "Малоросія". Олександр Захарченко загинув 31 серпня 2018 року внаслідок вибуху в ресторані "Сепар" у Донецьку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Був "міністром "ДНР", повернувся до мирного життя. Історія колишнього сепаратиста (19.06.2020) 19.06.2020

В Україні вже п'ять років діє програма СБУ "На тебе чекають вдома". Відтоді цією єдиною можливістю повернутися до мирного життя, уникнувши тюрми, скористалися близько 400 колишніх прихильників "Новоросії". Один із них - донеччанин Юрій Лекстутес, який був "міністром культури ДНР", а нині популяризує програму з реінтеграції.
Псевдовибори на Донбасі: ЄС готує санкції для переможців (відео)

Псевдовибори на Донбасі: ЄС готує санкції для "переможців" (відео) 12.11.2018

Євросоюз вважає незаконними "псевдовибори" на окупованих територіях Донбасу і погрожує новими санкціями.
СБУ оприлюднила розмови лідерів ДНР після вбивства Захарченка

СБУ оприлюднила розмови лідерів "ДНР" після вбивства Захарченка 24.09.2018

Оприлюднені записи розмов керівників самопроголошеного уряду "ДНР", на думку СБУ, свідчать про міжусобну боротьбу серед сепаратистів та узгодження ними своїх дій з Владиславом Сурковим.
Волкер: Убивство Захарченка не змінило ситуацію на Донбасі

Волкер: Убивство Захарченка не змінило ситуацію на Донбасі 15.09.2018

Ситуація на Донбасі не змінилася через вбивство ватажка "ДНР", оскільки ці території контролює Росія, відзначив спецпредставник Держдепу США щодо України. Він виступив проти проведення виборів на Сході України.
Волкер: Оголошені сепаратистами вибори на Донбасі - нелегітимні

Волкер: Оголошені сепаратистами вибори на Донбасі - нелегітимні 12.09.2018

Призначені на листопад самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР" вибори є нелегітимними та порушують логіку мінських угод. Про це в інтерв'ю DW заявив спецпредставник США щодо України Курт Волкер.
Курт Волкер: Відповідальність РФ за конфлікт в Україні не залишилася безкарною

Курт Волкер: Відповідальність РФ за конфлікт в Україні не залишилася безкарною 12.09.2018

13 вересня спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прибуває з візитом до Києва. В інтерв'ю DW перед початком візиту Волкер поклав на РФ відповідальність за брак поступу на переговорах.
Євросоюз виступив проти оголошених виборів у ДНР та ЛНР

Євросоюз виступив проти оголошених виборів у "ДНР" та "ЛНР" 08.09.2018

Призначені на 11 листопада вибори в самопроголошених "республіках" суперечать мінським домовленостям, заявили в зовнішньополітичній службі Євросоюзу. Там очікують, що Росія використає свій вплив на сепаратистів.
Кучма: Вибори на Донбасі загрожують Мінському процесу

Кучма: Вибори на Донбасі загрожують Мінському процесу 07.09.2018

Вибори ватажків та "депутатів" самопроголошених утворень на Донбасі ставлять під загрозу Мінський процес, заявив представник Києва на переговорах Леонід Кучма. Донецькі сепаратисти призначили нового ватажка.
Геращенко: Росія заблокувала процес обміну полоненими

Геращенко: Росія заблокувала процес обміну полоненими 05.09.2018

Російська сторона відмовилась від обміну полоненими з Україною. Про це заявила преставниця Києва на переговорах у Мінську.

Посли ЄС подовжили санкції проти РФ через Україну, Захарченка виключили

Посли ЄС подовжили санкції проти РФ через Україну, Захарченка виключили 05.09.2018

Європейський Союз ще на півроку продовжив санкції проти російських громадян та компаній через агресію в Україні. Зі списку виключили Олександра Захарченка - загиблого ватажка донецьких сепаратистів.
Вбивство Захарченка: реакція Заходу і наслідки для Мінських угод (відео)

Вбивство Захарченка: реакція Заходу і наслідки для Мінських угод (відео) 04.09.2018

Лідер самопроголошеної "ДНР" підписував Мінські угоди. Європейські експерти пояснюють, чи вплине вбивство Олександра Захарченка на дотримання домовленостей.

Вбивство Захарченка: що це означає для Мінських угод? (03.09.2018) 03.09.2018

Підпис лідера самопроголошеної "ДНР" стоїть під Мінськими угодами. Європейські експерти пояснюють, чи вплине вбивство Олександра Захарченка на дотримання угод.

Вбивство Захарченка: що буде з Мінськом?

Вбивство Захарченка: що буде з "Мінськом"? 03.09.2018

Після смерті лідера бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка Росія пригрозила Україні "неминучими наслідками". Проте і українські, і західні експерти наголошують - це вбивство навряд чи вплине на "Мінськ".
Франція та Німеччина: смерть Захарченка посилює важливість Мінського процесу

Франція та Німеччина: смерть Захарченка посилює важливість Мінського процесу 03.09.2018

Смерть ватажка донецьких проросійських сепаратистів не ставить під питання зобов'язання сторін за мінськими домовленостями, а робить політичний процес ще важливішим, вважають у Берліні та Парижі.

Вбивство Захарченка: коротке життя проросійських сепаратистів (03.09.2018) 03.09.2018

Убивство Олександра Захарченка, лідера самопроголошеної "ДНР", поповнило список померлих за різних обставин проросійських сепаратистських ватажків. Дивіться добірку DW.
Берлін: смерть Захарченка не має вплинути на Мінський процес

Берлін: смерть Захарченка не має вплинути на Мінський процес 03.09.2018

Попри загибель ватажка проросійських сепаратистів у Донецьку Олександра Захарченка, переговори у рамках Мінського процесу мають тривати. Про це заявив офіційний представник уряду ФРН.

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