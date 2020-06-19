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Олександр Захарченко - один з лідерів проросійських сепаратистів у Донецьку. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Захарченко"
Олександр Захарченко (1976 - 2018) був одним з лідерів проросійських сепаратистів у Донецьку. У серпні 2014 року він став "головою ради міністрів" самопроголошеної "ДНР", змінивши на цій посаді Олександра Бородая. Час від часу Олександр Захарченко робив гучні заяви про свої агресивні наміри: так, він заявляв про початок наступу на Маріуполь, про намір взяти Харків, проголосив створення держави "Малоросія". Олександр Захарченко загинув 31 серпня 2018 року внаслідок вибуху в ресторані "Сепар" у Донецьку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В Україні вже п'ять років діє програма СБУ "На тебе чекають вдома". Відтоді цією єдиною можливістю повернутися до мирного життя, уникнувши тюрми, скористалися близько 400 колишніх прихильників "Новоросії". Один із них - донеччанин Юрій Лекстутес, який був "міністром культури ДНР", а нині популяризує програму з реінтеграції.
13 вересня спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прибуває з візитом до Києва. В інтерв'ю DW перед початком візиту Волкер поклав на РФ відповідальність за брак поступу на переговорах.