Олександр Захарченко - один з лідерів проросійських сепаратистів у Донецьку. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Захарченко"

Олександр Захарченко (1976 - 2018) був одним з лідерів проросійських сепаратистів у Донецьку. У серпні 2014 року він став "головою ради міністрів" самопроголошеної "ДНР", змінивши на цій посаді Олександра Бородая. Час від часу Олександр Захарченко робив гучні заяви про свої агресивні наміри: так, він заявляв про початок наступу на Маріуполь, про намір взяти Харків, проголосив створення держави "Малоросія". Олександр Захарченко загинув 31 серпня 2018 року внаслідок вибуху в ресторані "Сепар" у Донецьку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.