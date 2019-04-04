 У МВС України просять Порошенка і Зеленського ″не розхитувати ситуацію″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У МВС України просять Порошенка і Зеленського "не розхитувати ситуацію"

Заступник голови МВС України Сергій Яровий закликає штаби кандидатів у президенти до толерантності і повідомляє про посилення заходів безпеки на виборах.

МВС закликає кандидатів у президенти України не розхитувати ситуацію перед виборами

МВС закликає кандидатів у президенти України не розхитувати ситуацію перед виборами

Міністерство внутрішніх справ України закликає штаби кандидатів у президенти не підігрівати ворожі настрої проти опонентів напередодні другого туру виборів, інформує "Інтерфакс-Україна". Як зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий у суботу, 13 квітня, атмосфера у суспільстві напередодні другого туру є напруженою.

DW.COM

Незадовго до другого туру президентських виборів в Україні кандидати вплуталися в безглузді заочні дебати, свідком яких стала вся країна. Сергій Руденко коментує спеціально для DW. (05.04.2019)

31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. Жодному кандидату не вдалося здобути понад 50 відсотків голосів. На 21 квітня призначений другий тур. В огляді DW - все, що треба знати про голосування. (12.04.2019)

Очільник МВС України Арсен Аваков очікує, що другий тур виборів президента буде "жорстким" і запевняє, що підрозділи відомства готові гарантувати безпеку до завершення виборів. (02.04.2019)

"В інформаційному просторі підігріваються настрої відкритої ворожнечі між кандидатами, тому наше завдання - попередження таких ситуацій. Ми закликаємо обидві політичні сили бути лояльними та толерантними одна до одної і головне - не розхитувати ситуацію напередодні другого туру виборів", - заявив Яровий.

Напередодні дебатів між кандидатами в президенти і другого туру голосування МВС проведе безпекові консультації з представниками обох штабів. У останній тиждень перед голосуванням відомство також збільшить кількість правоохоронців і посилить заходи безпеки під час запланованих масових заходів штабів кандидатів.

Яровий також пояснив, що у разі проведення дебатів на НСК "Олімпійський", "організатори та глядачі мають бути готові до посилених заходів безпеки та перевірок, а також заборони проносити зброю", додавши, що МВС працюватиме в тісній взаємодії з іншими правоохоронними органами.

Заступник очільника МВС закликав керівників правоохоронних підрозділів співпрацювати з представниками громадськості та роз'яснювати їм неприпустимість зазіхань на громадський порядок і безпеку громадян, пообіцявши діяти "жорстко та законно" у разі порушень.

Як відомо, Володимир Зеленський пропонує провести дебати з Петром Порошенком 19 квітня на НСК "Олімпійський". Натомість Порошенко збирається на дебати на "Олімпійському" у неділю, 14 квітня, а адміністрація президента здійснює акредитацію журналістів на цей захід. 19 квітня президент України пропонує провести ще одні дебати зі своїм опонентом, проте вже у студії Суспільного мовлення. Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться наступної неділі, 21 квітня.

Дивитись відео 01:21

Порошенко і Зеленський в Європі: підтримка чи прощальне рандеву? (12.04.2019)

Аудіо й відео до теми

Порошенко і Зеленський в Європі: підтримка чи прощальне рандеву? (12.04.2019)  

Також за темою

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Petro Poroschenko, Präsident

Порошенко погодився на дебати з Зеленським на НСК "Олімпійський" 04.04.2019

Чинний український президент Петро Порошенко погодився на стадіон як місце проведення дебатів перед другим туром президентських виборів. Такий формат запропонував його опонент Володимир Зеленський.

Bildkombo Poroschenko Wolodymyr Selenskyj

У Порошенка й Зеленського розмірковують над форматом дебатів 11.04.2019

Кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський не змогли домовитися щодо формату дебатів.

Ukraine: Konzertprogram vom Studio Kvartal 95

Зеленський викликав Порошенка на дебати на "Олімпійському" 03.04.2019

У своєму зверненні до президента України Петра Порошенка Володимир Зеленський вимагає провести передвиборчі дебати на НСК "Олімпійський".

Реклама

Докладно

Анґела Меркель під час зустрічі з Петром Порошенком у Берліні, 12 квітня 2019 року

Як Меркель і Порошенко відповіли на питання про Зеленського

Що ще обговорювали канцлерка Німеччини та чинний президент України в Берліні - у матеріалі DW.  

Плавуча сонячна електростанція в японському Інамі

Литва пливе до майбутнього на сонячних батареях

Експериментальна плавуча фотоелектростанція у Литві може допомогти вирішити просторові проблеми у невеликих країнах.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  