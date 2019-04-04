У МВС України просять Порошенка і Зеленського "не розхитувати ситуацію"

Міністерство внутрішніх справ України закликає штаби кандидатів у президенти не підігрівати ворожі настрої проти опонентів напередодні другого туру виборів, інформує "Інтерфакс-Україна". Як зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий у суботу, 13 квітня, атмосфера у суспільстві напередодні другого туру є напруженою.

"В інформаційному просторі підігріваються настрої відкритої ворожнечі між кандидатами, тому наше завдання - попередження таких ситуацій. Ми закликаємо обидві політичні сили бути лояльними та толерантними одна до одної і головне - не розхитувати ситуацію напередодні другого туру виборів", - заявив Яровий.

Напередодні дебатів між кандидатами в президенти і другого туру голосування МВС проведе безпекові консультації з представниками обох штабів. У останній тиждень перед голосуванням відомство також збільшить кількість правоохоронців і посилить заходи безпеки під час запланованих масових заходів штабів кандидатів.

Яровий також пояснив, що у разі проведення дебатів на НСК "Олімпійський", "організатори та глядачі мають бути готові до посилених заходів безпеки та перевірок, а також заборони проносити зброю", додавши, що МВС працюватиме в тісній взаємодії з іншими правоохоронними органами.

Заступник очільника МВС закликав керівників правоохоронних підрозділів співпрацювати з представниками громадськості та роз'яснювати їм неприпустимість зазіхань на громадський порядок і безпеку громадян, пообіцявши діяти "жорстко та законно" у разі порушень.

Як відомо, Володимир Зеленський пропонує провести дебати з Петром Порошенком 19 квітня на НСК "Олімпійський". Натомість Порошенко збирається на дебати на "Олімпійському" у неділю, 14 квітня, а адміністрація президента здійснює акредитацію журналістів на цей захід. 19 квітня президент України пропонує провести ще одні дебати зі своїм опонентом, проте вже у студії Суспільного мовлення. Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться наступної неділі, 21 квітня.