У МВС кажуть, що біля офісу Зеленського виявлено апаратуру для прослуховування

Поліція Києва перевіряє інформацію про встановлення невідомого технічного обладнання біля офісу кандидата в президенти України Володимира Зеленського на вулиці Білоруській в Києві. Як повідомили в понеділок, 4 березня, в поліції Києва, охоронець Зеленського розповів, що на даху житлового будинку невідомі особи встановлювали підозрілі предмети. "Співробітники вибухотехнічної служби перевірили ці предмети, небезпеки для життя людей вони не становлять", - ідеться в повідомленні поліції.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков згодом заявив, що знайдене обладнання є апаратурою для прослуховування. "Поліція Києва виявила під офісом кандидата в президенти Зеленського елементи апаратури прослуховування. Триває розслідування. Де межа між змаганням у боротьбі за посаду і злочином?" - написав він у соцмережі Twitter.

Як повідомив член колегії МВС України, народний депутат від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко, ці пристрої - спеціального призначення.

"Цю техніку не можна купити в Інтернеті або на базарі. Вона продається тільки суб'єктам оперативно-розшукової діяльності, які мають ліцензію, видану СБУ", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом виявлення обладнання для прослуховування. Воно відкрите за статтею про незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, зазначили у відділі комунікації столичної поліції.

У СБУ кажуть, що не прослуховують Зеленського

У Службі безпеки України (СБУ) підтвердили, що здійснюють оперативно-технічні заходи в Києві на вулиці Білоруській, 26.

"Ми відповідально заявляємо, що ці заходи ніяк не пов’язані з жодним із кандидатів у президенти України або їхнім оточенням. За вказаною адресою не зареєстровані офісні приміщення, до яких мають стосунок кандидати", - йдеться у повідомленні на сторінці СБУ в мережі Facebook. У службі додали, що "усі дії відбуваються на підставі ухвали суду стосовно особи, яка жодним чином не пов’язана з виборчою кампанією".