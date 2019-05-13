 У Литві проходить вирішальний тур виборів президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Литві проходить вирішальний тур виборів президента

На головну державну посаду в Литві претендують колишня міністерка фінансів Інгріда Шимоніте та економіст Гітанас Науседа.

Інгріда Шимоніте та Гітанас Науседа

Інгріда Шимоніте та Гітанас Науседа

У Литві в неділю, 26 травня, проходить другий тур виборів глави держави. На пост президента претендують екс-міністерка фінансів країни Інгріда Шимоніте та політик та економіст Гітанас Науседа.

У першому турі, який відбувся 12 травня, їх розділяло трохи менше відсотка. Шимоніте, що є кандидаткою від консервативної партії "Союз Вітчизни - Християнські демократи Литви", набрала 31,31 відсотка голосів. За колишнього радника президента литовського SEB banka, про підтримку якого заявив "Союз селян і "зелених" Литви", проголосували 30,94 відсотка виборців. Виборчі дільниці працюватимуть в неділю до 20.00 за київським часом.

DW.COM

Після двох п'ятирічних термінів чинна президентка Литви Даля Грібаускайте більше не має права балотуватися на посаду. На її місце претендують дев'ятеро кандидатів, троє з яких мають реальні шанси перемогти. (12.05.2019)

Екс-міністерка фінансів Інгріда Шимон та економіст Гітанас Науседа розділили соті частки відсотка голосів. Прем'єр-міністр Скверняліс визнав поразку і 12 липня залишить свій пост. (13.05.2019)

Як раніше повідомив DW керівник Spinter tyrimai Ігнас Зокас, прихильники Шимоніте - це переважно жителі великих міст, з хорошою освітою і високим рівнем доходів. Електорат Гітанаса Науседи, за словами Зокаса, "розосереджений" - економіста підтримують представники різних верств суспільства, як з великих міст, так і з сільських регіонів.

Загалом за пост президента Литовської Республіки боролися дев'ять кандидатів. Глава держави обирається на п'ять років і не більше ніж на два терміни поспіль. З травня 2009 року цей пост займає Даля Грібаускайте.

Дивитись відео 07:07

На кордоні Росії та Литви: чому сусіди стають ворогами? (24.05.2019)

Аудіо й відео до теми

На кордоні Росії та Литви: чому сусіди стають ворогами? (24.05.2019)  

Також за темою

Litauen Ingrida Simonyte und Saulius Skvernelis in Vilnius

У Литві визначились кандидати у другий тур виборів президента 13.05.2019

Екс-міністерка фінансів Інгріда Шимон та економіст Гітанас Науседа розділили соті частки відсотка голосів. Прем'єр-міністр Скверняліс визнав поразку і 12 липня залишить свій пост.

Litauen, Vilnius: Präsidentschaftswahl in Litauen

У Литві обирають президента 12.05.2019

Після двох п'ятирічних термінів чинна президентка Литви Даля Грібаускайте більше не має права балотуватися на посаду. На її місце претендують дев'ятеро кандидатів, троє з яких мають реальні шанси перемогти.

Реклама

Докладно

Учасниці руху Марія 2.0 у Фрайбургу. Напис на плакаті - Я теж можу бути священицею

Марія 2.0: чи зможуть німецькі католички осучаснити церкву?

Німецькі жінки влаштували бойкот церквам, щоб домогтися гендерної рівності і права бути священицями.  

МВФ перегляне програму для України після виборів до ВР

МВФ перегляне програму для України після виборів до Ради

Міжнародний валютний фонд перегляне програму stand by після виборів до Ради та формування нового уряду в Україні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  