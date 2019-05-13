У Литві проходить вирішальний тур виборів президента

У Литві в неділю, 26 травня, проходить другий тур виборів глави держави. На пост президента претендують екс-міністерка фінансів країни Інгріда Шимоніте та політик та економіст Гітанас Науседа.

У першому турі, який відбувся 12 травня, їх розділяло трохи менше відсотка. Шимоніте, що є кандидаткою від консервативної партії "Союз Вітчизни - Християнські демократи Литви", набрала 31,31 відсотка голосів. За колишнього радника президента литовського SEB banka, про підтримку якого заявив "Союз селян і "зелених" Литви", проголосували 30,94 відсотка виборців. Виборчі дільниці працюватимуть в неділю до 20.00 за київським часом.

Як раніше повідомив DW керівник Spinter tyrimai Ігнас Зокас, прихильники Шимоніте - це переважно жителі великих міст, з хорошою освітою і високим рівнем доходів. Електорат Гітанаса Науседи, за словами Зокаса, "розосереджений" - економіста підтримують представники різних верств суспільства, як з великих міст, так і з сільських регіонів.

Загалом за пост президента Литовської Республіки боролися дев'ять кандидатів. Глава держави обирається на п'ять років і не більше ніж на два терміни поспіль. З травня 2009 року цей пост займає Даля Грібаускайте.