У Литві обирають президента

У Литві розпочалися президентські вибори. Виборчі дільниці відкрилися в неділю, 12 травня, о 7:00 за місцевим часом і працюватимуть до 20:00. Чинна президентка Литви Даля Грібаускайте, котра вже двічі поспіль обиралася на президентський пост, не має права балотуватися втретє.

Разом з виборами проводяться також два референдуми - про подвійне громадянство та скорочення кількості парламентарів.

На нинішніх виборах боротьбу за президентське крісло ведуть одразу дев'ятеро кандидатів, однак реальні шанси на перемогу мають троє з них. Насамперед, це колишня міністерка фінансів Інгріда Шимон, економіст, екс-радник президента литовського SEB банку Гітанас Науседа і чинний прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс.

Екс-міністерка фінансів Інгріда Шимон вважається фавориткою на цих виборах

Другого туру не уникнути?

Для обрання президентом вже в першому турі котромусь із кандидатів потрібно набрати більше половини голосів від загального числа виборців, яких у Литві налічується близько 2,5 мільйона. Якщо це не вдається нікому з кандидатів, 26 травня відбудеться другий тур за участю двох претендентів, котрі отримали в першому турі найбільшу підтримку.

Судячи з даних соцопитувань, проведених компанією Spinter tyrimai, другого туру не уникнути. Наприкінці квітня соціологи з'ясували, що за Шимон готові були проголосувати 26,2 відсотка литовців, за Науседу - 24,6 відсотка, а за Скверняліса - 16,6 відсотка.

Очікується, що найбільшу конкуренцію Шимон складе економіст Гітанас Науседа

Прихильники Шимон - це переважно жителі великих міст, з вищою освітою і високим рівнем доходів, повідомив DW керівник Spinter tyrimai Ігнас Зокас. За його словами, прем'єр Скверняліс орієнтується на виборців середнього і старшого віку, які проживають в невеликих містечках і в сільській місцевості. А електорат Гітанаса Науседа, на думку Зокаса, досить строкатий - економіста підтримують представники різних верств суспільства як з великих міст, так і з сільських регіонів.

Ще однією особливістю нинішніх виборів є те, що хоч всі три фаворити балотуються як незалежні кандидати, двоє з них є членами провідних партій Литви і підтримують з ними зв'язок. Приміром, Інгріда Шимон була висунута консервативним "Союзом Вітчизни", а Саулюс Скверняліс - "Союзом селян і "зелених". Безпартійним є лише Гітанас Науседа.

Прем'єр Литви Саулюс Скверняліс в числі претендентів на пост президента країни

Подвійне громадянство і скорочення числа депутатів Сейму

Крім президентських виборів, 12 травня литовці зможуть проголосувати відразу на двох референдумах - про подвійне громадянство і про скорочення чисельності депутатів парламенту. Прихильники запровадження подвійного громадянства наголошують, що литовці, котрі емігрували з країни, маючи можливість зберегти два паспорти, отримають потужний стимул повернутися додому і зможуть потім легше реінтегруватися на батьківщині. Згідно з опитуваннями, ідею подвійного громадянства підтримує приблизно половина жителів країни, проти неї - близько 30 відсотків.

Водночас норма конституції про подвійне громадянство, якщо її затвердять, стосуватиметься не всіх держав, а лише тих, які відповідають "критеріям євроатлантичної інтеграції". Це - країни, що входять до Європейської економічної зони (ЄЕЗ), є членами НАТО, або ті, що входять в Організацію економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).