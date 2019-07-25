У Криму хочуть отримувати "російську" воду з Дніпра

Влада анексованого Криму хоче просити Росію ініціювати переговорний процес з керівництвом України щодо пропуску на півострів начебто "російської" води Дніпра. (Річка Дніпро бере свій витік у Смоленській області на території РФ). Заява у понеділок, 12 серпня, прозвучала з вуст заступника голови уряду Криму Георгія Мурадова, передає агенція ТАСС.

"Ми хотіли би просити допомогти почати (…) переговорний процес з українською стороною про те, щоб вони нашу воду пропускали до Криму. Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ", - заявив Мурадов. За його словами, переговорний процес має бути ініційований, щоб вирішити багато питань у північній частині Криму.

Чубаров проти відновлення Україною водопостачання до Криму

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає українську владу "навіть гіпотетично не думати" про відновлення постачання води і світла в анексований Росією Крим, інформує "Інтерфакс-Україна". Так Чубаров відреагував на заяви російської влади Криму про необхідність забезпечення півострова дніпровською водою, а також відновлення залізничного сполучення між материковою Україною і Кримом.

"Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води, електроенергії або відновлення залізничного сполучення між материковою Україною і Кримом поза темою безумовної, повної і негайної деокупації Криму та відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими водами Чорного і Азовського морів", - зазначив Чубаров. На думку голови Меджлісу, Україна зобов'язана використовувати природні ресурси, наявні на її території, у протистоянні російській агресії і для звільнення захоплених територій.

Кориневич: у РФ немає прав на претензії

Тим часом постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич на своїй сторінці у Facebook зазначив, що "всі претензії держави-окупанта на дніпровську воду не мають будь-якого правового чи міжнародно-правового підґрунтя".

"Річка Дніпро не тече по території Криму. Україна перекрила не русло річки Дніпро, а перекрила технологічну споруду (канал), яка знаходиться на території України. На це Україна має повне право", - наголосив Кориневич.

Вода з України повністю забезпечувала потреби Криму

Україна забезпечувала до 90 відсотків потреб півострова в прісній воді (як для заповнення водосховищ, так і для зрошення) через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, Україна припинила постачання води на півострів. Відтоді у найскладнішій ситуації через нестачу прісної води опинилися східні і північні регіони півострова Крим. На півночі Криму проблеми виникли в Джанкойському, Красноперекопському районах і місті Армянськ, де спостерігається засолення підземних вод.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. При цьому екологи звертають увагу на те, що регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Окупаційна влада Криму регулярно закликає мешканців півострова економити воду.