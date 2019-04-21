У Кремлі не поспішають вітати Зеленського з перемогою

У Кремлі хочуть дочекатися конкретних справ від Володимира Зеленського, аби говорити про можливість співпраці з ним. Про це у понеділок, 22 квітня, заявив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, підстав для вітання поки немає, оскільки відсутні офіційні результати виборів.

"Поки передчасно говорити про привітання президента (Росії. – Ред.) Путіна пану Зеленському, а також про можливості спільної роботи", - сказав Пєсков журналістам, цитує агентство новин "Інтерфакс". Він додав, що про це "судити можна буде лише за конкретними справами".

Журналісти поцікавилися у Пєскова також, чи дивився Путін дебати між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським, які транслювали кілька російських телеканалів. За словами речника Кремля, у прямій трансляції Путін подивитися дебати не зміг, але йому передали запис.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні відбувся другий тур президентських виборів, у якому впевнено перемагає Володимир Зеленський з результатом у понад 73 відсотки голосів. Петро Порошенко визнав поразку, але запевнив, що не йде з політики. Зеленського вже привітали чимало лідерів провідних західних держав, зокрема, Анґела Меркель (Angela Merkel), Еммануель Макрон та Дональд Трамп, а також президент Європейської Ради Дональд Туск і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Дивитись відео 03:51 Поділитись ЗеПрезидент: чому Україна проголосувала за коміка Зеленського (22.04.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3HDfP ЗеПрезидент: чому Україна проголосувала за коміка Зеленського (22.04.2019)