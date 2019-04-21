 У Кремлі не поспішають вітати Зеленського з перемогою | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.04.2019

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Україна

У Кремлі не поспішають вітати Зеленського з перемогою

Речник Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що про можливості співпраці із Володимиром Зеленським можна буде судити за конкретними справами.

Дмитро Пєсков (на архівному фото) пояснив відсутність привітання тим, що поки немає офіційних результатів

Дмитро Пєсков (на архівному фото) пояснив відсутність привітання тим, що поки немає офіційних результатів

У Кремлі хочуть дочекатися конкретних справ від Володимира Зеленського, аби говорити про можливість співпраці з ним. Про це у понеділок, 22 квітня, заявив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, підстав для вітання поки немає, оскільки відсутні офіційні результати виборів.

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Після підрахунку 99 відсотків протоколів Центральною виборчою комісією комік Володимир Зеленський впевнено перемагає в другому турі виборів президента України. (22.04.2019)

У привітанні Меркель вказала на важливість стабілізації ситуації в Україні й проведення докорінних реформ у галузі юстиції, децентралізації, а також наголосила на боротьбі з корупцією. (22.04.2019)

Володимиру Зеленському доведеться здійснювати реформи й боротися з корупцією в Україні, вважають президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та голова Європейської Ради Дональд Туск. (22.04.2019)

"Поки передчасно говорити про привітання президента (Росії. – Ред.) Путіна пану Зеленському, а також про можливості спільної роботи", - сказав Пєсков журналістам, цитує агентство новин "Інтерфакс". Він додав, що про це "судити можна буде лише за конкретними справами".

Журналісти поцікавилися у Пєскова також, чи дивився Путін дебати між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським, які транслювали кілька російських телеканалів. За словами речника Кремля, у прямій трансляції Путін подивитися дебати не зміг, але йому передали запис.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні відбувся другий тур президентських виборів, у якому впевнено перемагає Володимир Зеленський з результатом у понад 73 відсотки голосів. Петро Порошенко визнав поразку, але запевнив, що не йде з політики. Зеленського вже привітали чимало лідерів провідних західних держав, зокрема, Анґела Меркель (Angela Merkel), Еммануель Макрон та Дональд Трамп, а також президент Європейської Ради Дональд Туск і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

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Дмитро Пєсков (на архівному фото) пояснив відсутність привітання тим, що поки немає офіційних результатів

У Кремлі не поспішають вітати Зеленського з перемогою

Дмитро Пєсков стверджує, що про можливості співпраці із Зеленським можна буде судити за конкретними справами.  

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