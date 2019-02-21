У Конгресі США розслідують можливе зловживання владою Трампом

Комітет з питань юстиції Палати представників Конгресу США розпочав розслідування можливих випадків зловживання владою та перешкоджання правосуддю президентом країни Дональдом Трампом. Про це у неділю, 3 березня, заявив голова комітету, представник Демократичної партії США Джеррольд Надлер в ефірі телеканалу ABC.

За словами демократа, в рамках розслідування комітет має намір отримати для вивчення документи від понад 60-ти фізичних осіб та організацій, зокрема, від міністерства юстиції США, сина президента Дональда Трампа-молодшого та фінансового директора компанії The Trump Organization Аллена Вейселберга. Повний список осіб та організацій, до яких комітет звернеться за документами в рамках розслідування, має бути оприлюднений у понеділок, 4 березня.

"Ми збираємося ініціювати розслідування щодо зловживання владою, корупції та перешкоджання правосуддю. Нашою роботою є захист верховенства права", - заявив Надлер, додавши, що перешкоджання правосуддю Трампом є "цілком очевидним", цитує агентство AP.

Одним з випадків таких дій Надлер назвав звільнення Трампом директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймса Комі, який курирував розслідування щодо зв'язків виборчого штабу Трампа та втручання Росії у президентські вибори у США в 2016 році. Крім того, предметом вивчення конгресменами стануть спроби Трампа залякати свідків у цьому розслідуванні, додав Надлер. Також комітет має намір перевірити, чи не використовував Трамп своє службове становище для особистого збагачення.

Утім, при цьому політик зауважив, що поки рано говорити про те, чи загрожує чинному главі Білого дому процедура імпічменту. "Перш ніж піддавати будь-кого імпічменту, потрібно переконати американське суспільство, що це має відбутися", - вказав він. Але на даний момент демократи, за словами Надлера, "далекі від ухвалення рішень" стосовно імпічменту.

Тим часом сам Трамп в той же день заявив в Twitter, що він "невинувата людина, яку переслідують дуже погані, суперечливі і корумповані особи, які влаштували незаконне полювання на відьом". "І все лише тому, що я виграв вибори", - написав американський президент.

Раніше цього тижня видання The New York Times повідомило, що Дональд Трамп вимагав від підлеглих, щоб його зятеві та раднику Джареду Кушнеру було надано найвищий рівень доступу до секретних документів у країні, що у підсумку було зроблено, попри протести з боку представників американської розвідки та низки чиновників Білого дому.