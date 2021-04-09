У Києві подовжили локдаун до кінця квітня

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) Києва ухвалила рішення щодо продовження запроваджених карантинних заходів в українській столиці на два тижні, до кінця квітня. Про це в середу, 14 квітня, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Оскільки епідемічна ситуація в столиці суттєво не покращується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення щодо продовження суворих обмежувальних заходів у нашому місті на два тижні, тобто до 30 квітня. У нас немає іншого вибору", - заявив Кличко.

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За його словами, інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих. "Інакше смертей буде ще більше. Тому до 30 квітня в місті діятимуть запроваджені раніше (з 5 до 16 квітня. - Ред.) обмеження", - додав мер.

За словами Кличка, до кінця місяця залишаться зачиненими всі школи і дитячі садки, весь громадський транспорт і далі працюватиме за спеціальними перепустками - виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Заклади громадського харчування працюватимуть лише навинос або на доставку, не працюватимуть продуктові ярмарки.

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Міський голова закликав керівників підприємств і установ відправити співробітників на дистанційну роботу або, кому можливо, надати відпустки. Пізніше Кличко повідомив, що обмеження може бути продовжено до 10 травня, якщо для цього будуть необхідні підстави.

Тим часом, за даними мера, кількість людей, які захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, у Києві 13 квітня зросла на 1 457 до 180 066, а померлих - на 47 людей до 4 021. Серед нових хворих є 22 медики. До лікарень столиці за минулу добу доправлено 225 хворих на коронавірус і 311 людей із підозрою на коронавірус і пневмонію. Одужали за добу 713 киян.