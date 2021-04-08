 Коронавірус: Відень продовжує жорсткий локдаун до 2 травня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2021

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Коронавірус: Відень продовжує жорсткий локдаун до 2 травня

Мер столиці Австрії повідомив, що реанімаційні відділення лікарень міста перебувають на межі.

Порожні вулиці Відня

Порожні вулиці Відня

У столиці Австрії через загрозу перевантаження реанімаційних відділень лікарень вирішено продовжити локдаун ще на два тижні, до 2 травня. При цьому очне навчання у школах Відня заплановано відновити з 25 квітня, повідомив у понеділок, 12 квітня, мер австрійської столиці Міхаель Людвіґ (Michael Ludwig). "Я знаю, що це - непопулярні заходи, але зважаючи на кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії, що зростає, вони є необхідними", - наголосив Людвіґ  після наради влади міста з експертами.

Протягом 11 квітня в Австрії у відділеннях інтенсивної терапії перебували понад 600 пацієнтів, з яких 245 - у Відні. У землях на сході Австрії відзначають стрімке поширення британського варіанту коронавірусу, яким активно заражаються і молоді люди. Щодня число пацієнтів у реанімаціях лікарень Відня зростає на від двох до п'яти осіб. "Це ніби невелика цифра, але у сумі, за тенденцією, вона викликає велике занепокоєння. (...) Ситуація не драматична, але серйозна", - наголосив мер Відня, слова якого наводить інформагенція Reuters.

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Нагадаємо, у низці австрійських земель, також у Відні з 1 квітня знову введені жорсткі обмеження задля стримання поширення чергової хвилі коронавірусу. Зокрема, запроваджене носіння масок типу FFP-2 у центральних та людних районах міста, вихід з домівок дозволений тільки для задоволення нагальних потреб і на роботу, заборонена робота магазинів, ресторанів та кафе, крім як навинос, а також різноманітних культурних закладів, школи працюють в дистанційному режимі тощо.

Загалом же в Австрії карантинні обмеження послабили на початку лютого - там почали працювати перукарні та магазини, однак населенню приписали дотримуватися жорстких гігієнічних правил.

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За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), в Австрії, де мешкають 8,9 мільйона жителів, від початку пандемії COVID-19 коронавірусом заразилися майже 579 тисяч людей, 9,7 тисячі з підтвердженим інфікуванням померли.

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