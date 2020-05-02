У Києві вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні

Попри карантин, запроваджений у зв'язку з епідемією COVID-19, у суботу, 9 травня, у центрі Києва чимало людей прийшли покласти квіти до пам'ятника Невідомому солдату в столичному парку "Вічної слави". Цього разу, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в Україні, обійшлося без традиційних масових акцій опозиції "Безсмертний полк".

Надзвичайні заходи безпеки

Як повідомляє кореспондент DW, поліція встановила кордони для проїзду автотранспорту і дозованого перепуску охочих покласти квіти до пам'ятника Невідомому солдату ще за кількасот метрів до парку "Вічної слави". Вулиці патрулювала кінна поліція і численні загони Нацгвардії та Муніципальної варти, в небі літали квадрокоптери поліцейського спостереження. Більшість прибулих громадян спокійно очікувала своєї черги на поліцейських кордонах. Лише дехто з них голосно обурювалися тим, що їх не пропускають до меморіалу з Вічним вогнем.

Поліція перевіряла дотримання протиепідемічних заходів

Ще один кордон поліції діяв безпосередньо на вході до парку. Поліцейські вимагали від прибулих дотримуватися "соціальної дистанції", одягати маски і пильно відстежували порушників заборони на тоталітарну символіку. Більшість порушників цієї заборони підкорялися вимогам правоохоронців й ховали радянську комуністичну символіку, але одного з них, що вбрався у форму червоноармійця середини минулого століття і відмовився її зняти, поліцейські затримали й відвезли до відділку.

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Союз політичної опозиції і православ'я

Зранку у суботу відбулася офіційна церемонія покладання квітів до Вічного вогню у парку за участю президента України Володимира Зеленського. Пізніше квіти до Вічного вогню прийшли покласти, зокрема, глава УПЦ Московського патріархату Онуфрій разом з депутатом від ОПЗЖ Вадимом Новинським. Новинський повідомив, що він вже вилікувався від коронавірусної інфекції і виступив проти офіційного відзначення травневих меморіальних дат як днів пам'яті та примирення. "Це - наша велика перемога, а ніякий не день пам'яті", - заявив Новинський.

Серед учасників заходів були політики з ОПЗЖ та духовенство УПЦ МП

Пізніше до меморіалу прибули інші депутати від ОПЗЖ, серед яких були Володимир Медведчук і Юрій Бойко. Вони, як і Новинський, покладали квіти без масок, а потім рушили на відкритому авто, яке нагадувало авто часів Другої світової війни, на автопробіг іншими меморіальними місцями столиці.

Ветерани війни на Донбасі теж вшанували пам'ять

До меморіалу невеличкими групами прибували також і ветерани війни на Донбасі, які мовчки ставали на одне коліно, покладали квіти і притискали праву руку до серця.

Ветерани війни на Донбасі під час ушанування пам'яті полеглих у Другій світовій війні в Києві

"Мій дід був призваний до Червоної армії 1943 року, воював, дійшов до Берліна", - розповів один з них DW. За його словами, він сам чотири роки воював на Донбасі, але спокійно ставиться до тих, хто хоче відзначати 9 травня за радянським звичаєм. "Всі мають право на свою думку", - додав чоловік.