У Києві вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні
У Києві 9 травня вшановують пам'ять полеглих у Другій світовій війні. Урочистості відбуваються за жорстких протиепідемічних заходів.
Вшанування пам'яті полеглих у Другій світовій війні в Києві
Попри карантин, запроваджений у зв'язку з епідемією COVID-19, у суботу, 9 травня, у центрі Києва чимало людей прийшли покласти квіти до пам'ятника Невідомому солдату в столичному парку "Вічної слави". Цього разу, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в Україні, обійшлося без традиційних масових акцій опозиції "Безсмертний полк".
Надзвичайні заходи безпеки
Як повідомляє кореспондент DW, поліція встановила кордони для проїзду автотранспорту і дозованого перепуску охочих покласти квіти до пам'ятника Невідомому солдату ще за кількасот метрів до парку "Вічної слави". Вулиці патрулювала кінна поліція і численні загони Нацгвардії та Муніципальної варти, в небі літали квадрокоптери поліцейського спостереження. Більшість прибулих громадян спокійно очікувала своєї черги на поліцейських кордонах. Лише дехто з них голосно обурювалися тим, що їх не пропускають до меморіалу з Вічним вогнем.
Поліція перевіряла дотримання протиепідемічних заходів
Ще один кордон поліції діяв безпосередньо на вході до парку. Поліцейські вимагали від прибулих дотримуватися "соціальної дистанції", одягати маски і пильно відстежували порушників заборони на тоталітарну символіку. Більшість порушників цієї заборони підкорялися вимогам правоохоронців й ховали радянську комуністичну символіку, але одного з них, що вбрався у форму червоноармійця середини минулого століття і відмовився її зняти, поліцейські затримали й відвезли до відділку.
Зранку у суботу відбулася офіційна церемонія покладання квітів до Вічного вогню у парку за участю президента України Володимира Зеленського. Пізніше квіти до Вічного вогню прийшли покласти, зокрема, глава УПЦ Московського патріархату Онуфрій разом з депутатом від ОПЗЖ Вадимом Новинським. Новинський повідомив, що він вже вилікувався від коронавірусної інфекції і виступив проти офіційного відзначення травневих меморіальних дат як днів пам'яті та примирення. "Це - наша велика перемога, а ніякий не день пам'яті", - заявив Новинський.
Серед учасників заходів були політики з ОПЗЖ та духовенство УПЦ МП
Пізніше до меморіалу прибули інші депутати від ОПЗЖ, серед яких були Володимир Медведчук і Юрій Бойко. Вони, як і Новинський, покладали квіти без масок, а потім рушили на відкритому авто, яке нагадувало авто часів Другої світової війни, на автопробіг іншими меморіальними місцями столиці.
Ветерани війни на Донбасі теж вшанували пам'ять
До меморіалу невеличкими групами прибували також і ветерани війни на Донбасі, які мовчки ставали на одне коліно, покладали квіти і притискали праву руку до серця.
Ветерани війни на Донбасі під час ушанування пам'яті полеглих у Другій світовій війні в Києві
"Мій дід був призваний до Червоної армії 1943 року, воював, дійшов до Берліна", - розповів один з них DW. За його словами, він сам чотири роки воював на Донбасі, але спокійно ставиться до тих, хто хоче відзначати 9 травня за радянським звичаєм. "Всі мають право на свою думку", - додав чоловік.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Монумент "Батьківщина-Мати" в Києві, Україна
Монумент "Батьківщина-мати" - це суцільнозварна сталева споруда, встановлена на конусному п'єдесталі 40-метрової висоти. Загальна висота монументу - 102 метри, вага - близько 500 тонн. "Батьківщина-мати" вважається однією з найвищих статуй у світі та є своєрідною візитівкою столиці України.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Могила невідомого солдата в Москві, Росія
Молодята приходять до могили невідомого солдата біля муру Кремля із квітами, а державні гості - покладають вінки. У Росії День перемоги відзначається 9 травня. Зазвичай це свято супроводжується військовим парадом із залученням техніки та авіації на Червоній площі. Однак цього року парад перенесли через поширення коронавірусу.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Мамаєв курган у Волгограді, Росія
За різними оцінками, СРСР втратив у Другій світовій війні від 25 мільйонів до 42 мільйонів осіб. Ці втрати є більшими, ніж у будь-який іншій країні. 85-метровий монумент "Батьківщина-мати кличе" у Волгограді присвячений одній із найкровопролитніших битв у історії людства - Сталінградській битві, яка точилася з 25 серпня 1942-го до 2 лютого 1943 року.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Кенотаф у Лондоні, Великобританія
Порожня могила як символ: меморіал на лондонській вулиці Вайтхолл був спочатку споруджений для вшанування жертв Першої світової війни. З 1946 року він також є пам'ятником полеглим у Другій світовій війні.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Пам'ятник бомбардувальникам у Лондоні, Великобританія
Скульптура зображує екіпаж бомбардувальника і присвячена 55 573 службовцям ВПС союзників, які загинули під час Другої світової війни. Відкриття пам'ятника у 2012 році викликало суперечки через те, що союзна авіація бомбардувала німецькі міста навіть наприкінці війни. Ці бомбардування забрали життя біля 600 000 цивільних осіб.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Тріумфальна арка в Парижі, Франція
Під Тріумфальною аркою на Єлисейських полях знаходиться могила невідомого солдата. Цей меморіал присвячений пам'яті жертв обох світових воєн. 8 травня президент Франції Еммануель Макрон і високопоставлені військовослужбовці поклали на могилу вінки, але цього року без публіки.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Американське військове кладовище в Омаха-Біч, Франція
Ще однією важливою датою для Франції, крім дня капітуляції Німеччини, стало 6 червня 1944 року. У так званий "День Д" 150 тисяч солдатів союзників висадилися в Нормандії і відкрили Західний фронт. Численні меморіали, музеї та військові кладовища уздовж узбережжя Атлантики присвячені одній із найважливіших битв Другої світової війни, яка забрала життя близько 68 000 осіб.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Національний меморіал Другої світової війни у Вашингтоні, США
Цей меморіал був відкритий у 2004 році. Він присвячений 16 мільйонам американців, які брали участь у Другій світовій війні. До монументального комплексу веде "Мур миру" із 4048 позолоченими зірками - одна зірка на 100 полеглих. Для США 8 травня - це "День перемоги в Європі". Остаточне закінчення війни відзначається 14 серпня - у день, коли керівництво Японії віддало наказ припинити бойові дії.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Скульптура "Безумовна капітуляція" в Сан-Дієго, США
Скульптура "Безумовна капітуляція" втілює сюжет всесвітньовідомого фото з журналу Life, на якому моряк 14 серпня 1945 року, після звістки про капітуляцію Японії, спонтанно цілує незнайому медсестру на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Скульптура виставлялася в різних містах, зокрема, у в Сан-Дієго (на фото). 2019 року на ній з'явилося графіті #MeToo.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Меморіальний парк миру в Хіросімі, Японія
Щороку 6 серпня о 8:15 ранку в Хіросімі звучить "Дзвін миру", який нагадує про перший у світі атомний удар 6 серпня 1945 року. Сьогодні руїни, які колись були центральним комерційним і житловим районом міста, є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У парку миру розташовані понад 70 пам'ятників і меморіалів, що увічнюють пам'ять 146 тисяч прямих і непрямих жертв вибуху атомної бомби.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Храм ясукуні в Токіо, Японія
У храмі Ясукуні в Токіо японські політики вшановують пам'ять понад двох мільйонів японських солдатів, які загинули у Другій світовій війни. Але серед них є й 14 засуджених і страчених військових злочинців. Такі країни, як Китай та Південна Корея, що були окуповані Японією, регулярно висловлюють свій протест із цього приводу.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Меморіал жертвам різанини в Нанкіні, Китай
13 грудня 1937 року японські війська захопили місто Нанкін, де влаштували різанину, що тривала шість тижнів. За різними оцінками, вона забрала життя від 200 тисяч до 300 тисяч китайців. У меморіалі в Нанкіні є музей з численними документами, фотографіями та історичними кіноматеріалами, а також меморіальна доріжка з відбитками ніг тих, хто уцілів.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Меморіальний комплекс Яд Вашем у Єрусалимі, Ізраїль
Меморіал Голокосту був закладений у 1953 році рішенням Кнесету й присвячений пам'яті близько шести мільйонів євреїв, убитих нацистами. У центрі величезного комплексу - позбавлена вікон "Зала пам'яті", в якій горить вічний вогонь. На підлозі висічені назви 22 найбільших таборів смерті.
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Меморіал Голокосту в Берліні, Німеччина
Серед численних меморіалів пам'яті жертв Другої світової війни у німецькій столиці найвідомішим є меморіал Голокосту. Його 2711 стел нагадують про мільйони вбитих у Європі євреїв. Ідея створення меморіалу виникла ще у 1980-х роках, але відкрили його тільки у 2005 році
Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу
Меморіал жертв війни й диктатури в Берліні, Німеччина
Центральним елементом меморіального комплексу "Нова сторожа" в Берліні є збільшена копія скульптури Кете Колльвіц (Käthe Kollwitz). Вона зображує матір, яка обіймає свого мертвого сина. У даху приміщення зроблено спеціальний отвір, через який скульптура піддається впливу берлінського клімату з його дощами і снігом. Це символізує страждання цивільного населення в часи Другої світової війни.