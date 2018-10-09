У Китаї зафіксовано найнижчі темпи зростання економіки з 2009 року

Темпи зростання економіки Китаю в третьому кварталі поточного року впали до найнижчого за останні десять років показника у 6,5 відсотка. Про це в п'ятницю, 19 вересня, повідомили у національному бюро статистики Китаю. Раніше економічні експерти прогнозували економічне зростання у третьому кварталі 2018 року в 6,6 відсотка, зазначає агенція dpa.

У першому кварталі було зафіксоване економічне зростання китайської економіки у 6,8 відсотка, у другому темпи зростання впали до 6,7 відсотка. На такий показник китайська економіка зросла загалом за дев'ять місяців поточного року. У 2017 році китайська економіка зросла на 6,9 відсотка.

Зафіксований у третьому кварталі показник зростання економіки Китаю виявився найнижчим від першого кварталу 2009 року, коли у світі вирувала економічна криза. Тоді економічне зростання становило 6,1 відсотка.

Торговельний конфлікт між США та Китаєм

Уповільнення темпів зростання другої за обсягом економіки світу відбувається на тлі торговельної війни між США та Китаєм. Протистояння триває упродовж кількох місяців та супроводжується взаємним встановленням нових імпортних мит. Причиною конфлікту стало прагнення Дональда Трампа зменшити американське від'ємне сальдо торговельного балансу з Китаєм. Крім того, Вашингтон закидає Пекіну використання нечесних методів у торгівлі, примус американських фірм до експорту технологій у Китай, а також крадіжки інтелектуальної власності.

У липні та серпні цього року Вашингтон запровадив 25-відсоткові мита на понад тисячу найменувань китайської продукції загальною вартістю у 50 мільярдів доларів США. Пекін відповів на це дзеркальними заходами.

У вересні Китай і США "обмінялися" запровадженням додаткових мит на імпорт товарів. США оголосили про нові мита на китайські товари річним обсягом імпорту в 200 мільярдів доларів. Китай відповів додатковими митами на американські товари річним обсягом імпорту в 60 мільярдів доларів. Ці мита у розмірі 5-10 відсотків були запроваджені на понад п'ять тисяч найменувань товарів зі США. З початку 2019 року мита планують підняти до 20-25 відсотків, оскільки аналогічний крок раніше анонсував Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп у вересні пригрозив, що у разі дій Пекіна у відповідь на останнє запровадження мит Вашингтоном буде "третя фаза" - підвищення мит на китайські товари на суму 267 мільярдів доларів. У цьому разі загалом будуть підвищені мита на товари з Китаю річним обсягом імпорту в 517 мільярдів доларів.