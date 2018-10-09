 У Китаї зафіксовано найнижчі темпи зростання економіки з 2009 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Китаї зафіксовано найнижчі темпи зростання економіки з 2009 року

Зростання економіки Китаю в третьому кварталі цього року становило 6,5 відсотка - менше, ніж очікували аналітики. Востаннє нижчі темпи зростання були зафіксовані в 2009 році під час світової фінансової кризи.

Економічне зростання в Китаї уповільнюється (на фото - порт у Шанхаї)

Економічне зростання в Китаї уповільнюється (на фото - порт у Шанхаї)

Темпи зростання економіки Китаю в третьому кварталі поточного року впали до найнижчого за останні десять років показника у 6,5 відсотка. Про це в п'ятницю, 19 вересня, повідомили у національному бюро статистики Китаю. Раніше економічні експерти прогнозували економічне зростання у третьому кварталі 2018 року в 6,6 відсотка, зазначає агенція dpa.

У першому кварталі було зафіксоване економічне зростання китайської економіки у 6,8 відсотка, у другому темпи зростання впали до 6,7 відсотка. На такий показник китайська економіка зросла загалом за дев'ять місяців поточного року. У 2017 році китайська економіка зросла на 6,9 відсотка.

Зафіксований у третьому кварталі показник зростання економіки Китаю виявився найнижчим від першого кварталу 2009 року, коли у світі вирувала економічна криза. Тоді економічне зростання становило 6,1 відсотка.

Торговельний конфлікт між США та Китаєм

Уповільнення темпів зростання другої за обсягом економіки світу відбувається на тлі торговельної війни між США та Китаєм.  Протистояння триває  упродовж кількох місяців та супроводжується взаємним встановленням нових імпортних мит. Причиною конфлікту стало прагнення Дональда Трампа зменшити американське від'ємне сальдо торговельного балансу з Китаєм. Крім того, Вашингтон закидає Пекіну використання нечесних методів у торгівлі, примус американських фірм до експорту технологій у Китай, а також крадіжки інтелектуальної власності.

У липні та серпні цього року Вашингтон запровадив 25-відсоткові мита на понад тисячу найменувань китайської продукції загальною вартістю у 50 мільярдів доларів США. Пекін відповів на це дзеркальними заходами.

DW.COM

Новий крок США проти Китаю загрожує ескалацією торговельної війни між двома найбільшими економіками світу. Китай обіцяє вжити відповідні заходи проти штрафних мит на вже близько половини експорту до США. (18.09.2018)

Настає черговий раунд торговельного конфлікту між США та Китаєм. Оглядачі в усьому світі розмірковують над питанням, наскільки далеко противники зайдуть у цій грі з вогнем - і у Китаї зростають сумніви щодо цього. (23.08.2018)

У вересні Китай і США "обмінялися" запровадженням додаткових мит на імпорт товарів. США оголосили про нові мита на китайські товари річним обсягом імпорту в 200 мільярдів доларів. Китай відповів додатковими митами на американські товари річним обсягом імпорту в 60 мільярдів доларів. Ці мита у розмірі 5-10 відсотків були запроваджені на понад п'ять тисяч найменувань товарів зі США. З початку 2019 року мита планують підняти до 20-25 відсотків, оскільки аналогічний крок раніше анонсував Вашингтон. 

Президент США Дональд Трамп у вересні пригрозив, що у разі дій Пекіна у відповідь на останнє запровадження мит Вашингтоном буде "третя фаза" - підвищення мит на китайські товари на суму 267 мільярдів доларів. У цьому разі загалом будуть підвищені мита на товари з Китаю річним обсягом імпорту в 517 мільярдів доларів.

Дивитись відео 02:29
Now live
02:29 хв

Чому дешевшає золото і чи варто в нього інвестувати? (30.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Чому дешевшає золото і чи варто в нього інвестувати? (30.07.2018)  

Також за темою

USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg

СОТ: Торговельна війна між США та КНР вдарить по глобальній торгівлі 10.10.2018

У разі повномасштабного торговельного протистояння між Вашингтоном та Пекіном обсяги світової торгівлі можуть скоротитися на 17,5 відсотка, застерігають у СОТ.

USA China Flaggen

Китай відкинув "безглузді" звинувачення у втручанні у внутрішні справи США 05.10.2018

Пекін назвав плітками звинувачення віце-президента США Майка Пенса у втручанні в американські справи та вказав, що Вашингтон сам постійно втручається у внутрішню політику інших країн.

Symbolbild Handelskrieg USA und China

Китай запроваджує нові мита на товари зі США обсягом 60 мільярдів доларів 18.09.2018

Китай відповів на дії США та запроваджує мита на американські товари річним обсягом імпорту в 60 мільярдів доларів. Дональд Трамп у разі таких кроків Пекіна пригрозив "третьою фазою" торговельної війни.

Реклама

Докладно

Степан Полторак

Степан Полторак

(Майже) цивільний міністр оборони України. 

Mietshaus (picture-alliance/Wolfram Steinberg)

"Хрущівки" по-німецьки: зносити чи ремонтувати? (відео)

Майже два мільйони квартир у східнонімецьких "хрущівках" дісталися німцям у спадок від НДР. Що з ними роблять німці? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  