У Греції закрили на карантин табір для біженців після виявлення коронавірусу

У таборі для біженців недалеко від Афін, де перебуває 2500 осіб, виявили 21 випадок інфікування коронавірусом. Грецька влада на два тижні закрила табір на карантин.
Греція на два тижні закрила на карантин табір для біженців поблизу Афін після того, як тест на коронавірус у 21 біженця показав позитивний результат. Про це в четвер, 2 квітня, повідомило грецьке міністерство у справах біженців, інформує агенція AFP. Як зазначається, у таборі, розташованому за близько 75 кілометрів від Афін, мешкає близько 2500 людей.
Першою інфікованою в таборі була жінка, якій після народження дитини зробили тест в одній з клінік Афін - і він показав позитивний результат. Після цього в таборі протестували ще 63 людей, у 20 з яких виявили коронавірусну інфекцію. Ніхто зі співробітників табору наразі не інфікований, зазначають у міністерстві. До того ж, ніхто з мешканців табору наразі не проявляє типові для коронавірусу симптоми. Тестування на COVID-19 у таборі мають продовжити.
Також повідомляється, що свобода пересування в таборі буде обмежена на 14 днів, а за дотриманням правил наглядатиме поліція.
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Як повідомлялося, раніше у четвер міжнародна організація "Лікарі без кордонів" попередила про катастрофічну ситуацію у таборах для біженців та закликає Єврокомісію негайно ухвалити рішення щодо евакуації людей. Особливо потребують переселення у безпечні місця в ЄС 1600 біженців - діти та ослаблені люди. За даними "Лікарів без кордонів", нині тільки на острові Лесбос представники організації надають термінову медичну допомогу сотні дітей. В деяких частинах табору Морія на Лесбосі близько 1300 людей не мають доступу до води та мила.