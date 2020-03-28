У Греції закрили на карантин табір для біженців після виявлення коронавірусу

Греція на два тижні закрила на карантин табір для біженців поблизу Афін після того, як тест на коронавірус у 21 біженця показав позитивний результат. Про це в четвер, 2 квітня, повідомило грецьке міністерство у справах біженців, інформує агенція AFP. Як зазначається, у таборі, розташованому за близько 75 кілометрів від Афін, мешкає близько 2500 людей.

Першою інфікованою в таборі була жінка, якій після народження дитини зробили тест в одній з клінік Афін - і він показав позитивний результат. Після цього в таборі протестували ще 63 людей, у 20 з яких виявили коронавірусну інфекцію. Ніхто зі співробітників табору наразі не інфікований, зазначають у міністерстві. До того ж, ніхто з мешканців табору наразі не проявляє типові для коронавірусу симптоми. Тестування на COVID-19 у таборі мають продовжити.

Також повідомляється, що свобода пересування в таборі буде обмежена на 14 днів, а за дотриманням правил наглядатиме поліція.

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Як повідомлялося, раніше у четвер міжнародна організація "Лікарі без кордонів" попередила про катастрофічну ситуацію у таборах для біженців та закликає Єврокомісію негайно ухвалити рішення щодо евакуації людей. Особливо потребують переселення у безпечні місця в ЄС 1600 біженців - діти та ослаблені люди. За даними "Лікарів без кордонів", нині тільки на острові Лесбос представники організації надають термінову медичну допомогу сотні дітей. В деяких частинах табору Морія на Лесбосі близько 1300 людей не мають доступу до води та мила.