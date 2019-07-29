У Гонконгу тисячі людей знову вийшли на антиурядові протести

В Гонконгу у суботу, 10 серпня, проходить одразу кілька антиурядових акцій протесту. Попри заборону поліції, у двох районах міста відбулися два мітинги, повідомляє агенція AP.
На них зібралося кілька тисяч людей, інформує агенція dpa. Протестувальники будували барикади. Коли поліція пригрозила застосувати до них силу, мітингарі розійшлися, однак знов зібрались за кілька кілометрів. В іншому районі протестувальники намагалися не допустити поліцію у торговельний центр, після чого силовики застосували сльозогінний газ.
Демонстранти вимагають відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лам, а також проведення розслідувань випадків насильства з боку поліції щодо протестувальників.
Трохи раніше відбувся дозволений владою марш. На ньому батьки закликали посилити захист дітей після того, як під час попередніх протестів у сутички між поліцією та демонстрантами були втягнуті звичайні перехожі.
Протестувальники в аеропорту перепрошують за незручності, спричинені їхньою акцією
Тим часом кілька тисяч одягнутих у чорне демонстрантів вже другий день продовжують сидячу акцію протесту в аеропорту Гонконгу. Вони роздають листівки з поясненнями щодо суперечливого законопроєкту про екстрадицію громадян до Китаю та встановили монітори для демонстрації відео з останніх акцій протесту.
Протестувальники закидають китайському уряду та владі Гонконгу порушення свобод, які Великобританія обіцяла своїй колишній колонії під час її повернення Китаю у 1997 році. Внаслідок протестів посилилася напруженість між Китаєм та Великобританією. У п'ятницю після телефонної розмови з головою адміністрації Гонконгу міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб засудив насильство з боку поліції проти мітингарів та закликав до незалежного розслідування таких випадків.
Ця заява обурила Пекін. "Китайська сторона серйозно закликає Великобританію припинити її втручання у внутрішні справи Китаю та припинити робити навмання звинувачення щодо Гонконгу, які підбурюють", - заявила речниця китайського МЗС, яку цитує агенція Reuters.
Нагадаємо, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на масові демонстрації. Їх спричинив намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей.
15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін. Однак протести не вщухли - мітингарі вимагають остаточної відмови від цього законопроєкту, відставки Керрі Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій.
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Колір протесту
Жовтий - Франція
Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.
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Колір протесту
Шафрановий - М'янма
2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.
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Колір протесту
Зелений - Аргентина
З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.
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Колір протесту
Жовтий - Гонконг
"Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.
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Колір протесту
Червоний і жовтий - Таїланд
У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.
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Колір протесту
Помаранчевий - Україна
Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".
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Колір протесту
Зелений - Іран
2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".
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Колір протесту
Жовтий - Філіппіни
21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.
Автор: Валерій Сааков