У Гонконгу тисячі людей знову вийшли на антиурядові протести

В Гонконгу у суботу, 10 серпня, проходить одразу кілька антиурядових акцій протесту. Попри заборону поліції, у двох районах міста відбулися два мітинги, повідомляє агенція AP.

На них зібралося кілька тисяч людей, інформує агенція dpa. Протестувальники будували барикади. Коли поліція пригрозила застосувати до них силу, мітингарі розійшлися, однак знов зібрались за кілька кілометрів. В іншому районі протестувальники намагалися не допустити поліцію у торговельний центр, після чого силовики застосували сльозогінний газ.

Демонстранти вимагають відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лам, а також проведення розслідувань випадків насильства з боку поліції щодо протестувальників.

Трохи раніше відбувся дозволений владою марш. На ньому батьки закликали посилити захист дітей після того, як під час попередніх протестів у сутички між поліцією та демонстрантами були втягнуті звичайні перехожі.

Протестувальники в аеропорту перепрошують за незручності, спричинені їхньою акцією

Тим часом кілька тисяч одягнутих у чорне демонстрантів вже другий день продовжують сидячу акцію протесту в аеропорту Гонконгу. Вони роздають листівки з поясненнями щодо суперечливого законопроєкту про екстрадицію громадян до Китаю та встановили монітори для демонстрації відео з останніх акцій протесту.

Протестувальники закидають китайському уряду та владі Гонконгу порушення свобод, які Великобританія обіцяла своїй колишній колонії під час її повернення Китаю у 1997 році. Внаслідок протестів посилилася напруженість між Китаєм та Великобританією. У п'ятницю після телефонної розмови з головою адміністрації Гонконгу міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб засудив насильство з боку поліції проти мітингарів та закликав до незалежного розслідування таких випадків.

Ця заява обурила Пекін. "Китайська сторона серйозно закликає Великобританію припинити її втручання у внутрішні справи Китаю та припинити робити навмання звинувачення щодо Гонконгу, які підбурюють", - заявила речниця китайського МЗС, яку цитує агенція Reuters.

Нагадаємо, вже кілька місяців сотні тисяч жителів Гонконгу виходять на масові демонстрації. Їх спричинив намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей.

15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін. Однак протести не вщухли - мітингарі вимагають остаточної відмови від цього законопроєкту, відставки Керрі Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій.