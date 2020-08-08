У Гонконгу за новим законом про нацбезпеку заарештували медіамагната

У Гонконгу в понеділок, 10 серпня, за звинуваченнями у порушенні нового закону про нацбезпекузаарештували медіамагната та відомого представника демократичного руху Джиммі Лая. 71-річного Лая звинувачують у таємних домовленостях з "іноземними силами", повідомляє агенція новин AFP з посиланням на співробітника Лая.

Крім того, поліція обшукала редакцію видання Apple Daily, яке належить медіамагнату. Під час обшуку поліцейські заарештували ще шістьох осіб, яким також закидають порушення закону про нацбезпеку.

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Згідно з повідомлення поліції, всього було заарештовано сімох людей за звинуваченням у змові з іноземними силами та шахрайстві. Їхні імена не називають, але джерело у поліції підтвердило агенції AFP, що серед заарештованих є і Лай. Його арешт є поки найбільш значущим серед здійснених на основі суперечливого закону про нацбезпеку.

Раніше у Гонконгу арештували чотирьох молодих активістів у віці від 16-ти до 21 року через підозру в закликах до відокремлення Гонконгу від Китаю. За даними поліції, усі четверо затриманих є школярами і студентами.

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Закон про нацбезпеку

Закон про національну безпеку Гонконгу, ухвалений найвищим законодавчим органом Китаю, набув чинності з 1 липня. Завдяки цьому документу китайська влада, зокрема, може в обхід місцевого уряду переслідувати підозрюваних і карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу, який дотепер вважався автономною територією в складі КНР. Порушники закону можуть бути ув'язнені пожиттєво.

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Підготовку і ухвалення цього закону розкритикували у ЄС, Великобританії, США та інших країнах. У самому Гонконгу законопроєкт викликав регулярні протести населення, що завершувалися сутичками з поліцією та арештами.

Нагадаємо, Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" було закріплено під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантував населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї.

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