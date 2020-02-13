У Венеції скасували карнавал через коронавірус

У Венеції скасували карнавал через побоювання поширення коронавірусу. Про це повідомив губернатор регіону Венето Лука Зая у неділю, 23 лютого.

"Ми маємо вжити кардинальних заходів", - цитує агенція новин dpa. До цих заходів належить скасування карнавалу та "навіть більше".

За даними місцевої влади, кількість інфікованих коронавірусом у північно-східному регіоні збульшилась до 19 людей. Серед них двоє людей похилого віку перебувають у лікарні у Венеції.

Нагадаємо, напередодні в Італії виявили вже понад сотню випадків зараження коронавірусом, двоє людей померли, одна особа вилікувалась. Уряд країни обмежив свободу пересування у тих регіонах на півночі країни, де виявили випадки зараження коронавірусом.

Карнавал у Венеції розпочався 16 лютого і мав тривати до вівторка, 25 лютого.