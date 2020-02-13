 У Венеції скасували карнавал через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2020

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Новини

У Венеції скасували карнавал через коронавірус

У Венеції дочасно завершили карнавал через побоювання поширення коронавірусу на півночі Італії. Станом на 23 лютого в країні зафіксували вже понад сотню осіб, інфікованих коронавірусом.

Учасники карнавалу у Венеції

Учасники карнавалу у Венеції

У Венеції скасували карнавал через побоювання поширення коронавірусу. Про це повідомив губернатор регіону Венето Лука Зая у неділю, 23 лютого.

DW.COM

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На півночі Італії закриті десять населених пунктів, особливі заходи з протидії епідемії торкнулись близько 50 тисяч людей. У країні виявлено 79 випадків зараження коронавірусом, двоє літніх людей померли. (23.02.2020)

"Ми маємо вжити кардинальних заходів", - цитує агенція новин dpa. До цих заходів належить скасування карнавалу та "навіть більше".

За даними місцевої влади, кількість інфікованих коронавірусом у північно-східному регіоні збульшилась до 19 людей. Серед них двоє людей похилого віку перебувають у лікарні у Венеції.

Нагадаємо, напередодні в Італії виявили вже понад сотню випадків зараження коронавірусом, двоє людей померли, одна особа вилікувалась. Уряд країни обмежив свободу пересування у тих регіонах на півночі країни, де виявили випадки зараження коронавірусом.

Карнавал у Венеції розпочався 16 лютого і мав тривати до вівторка, 25 лютого.

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DW.COM

Карнавал у Венеції

Венеція вкотре перетворилася на місце проведення одного з найзнаменитіших карнавалів світу. Цього року він триває 18 днів і закінчиться 9 лютого. (28.01.2016)  

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