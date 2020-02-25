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Венето - адміністративний регіон на півночі Італії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Венето".
Венето з адміністративним центром у Венеції є економічно одним з найпотужніших регіонів Італії. Кількість населення Венето становить приблизно 5 мільйонів осіб. На референдумі 22 жовтня 2017 року більшість населення цього регіону проголосувало за розширення автономії. Цей референдум у Венето відбувся легально за погодженням з урядом у Римі. Регіональна влада запевнила, що не ставить під сумнів єдність Італії. Результат голосування не має зобов'язувального характеру для центрального уряду. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В Італії через спалах коронавірусу люди скуповують продукти і речі першої необхідності про запас. 52 тисячі людей на півночі Італії в 11 містах перебувають у зоні карантину. Щонайменше 283 людини вже заразилися коронавірусом в Італії. Це найбільша кількість інфікованих серед країн-членів ЄС.
Італійські регіони Ломбардія і Венето підтримали розширення автономії на дорадчому референдумі 22 жовтня. У Римі голосування назвали піар-акцією правих популістів з партії "Ліга Півночі" перед парламентськими виборами 2018 року. В чому різниця з референдумом у Каталонії?
Так чи ні незалежності? Це питання винесли на референдум не лише у Криму, а й у самому центрі Євросоюзу, в Італії. У північноіталійському регіоні Венето, зі столицею у Венеції, місцеві сепаратисти вирішили запитати в громадян, чи хочуть вони і далі підпорядковуватися Риму.