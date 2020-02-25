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Венето

Венето - адміністративний регіон на півночі Італії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Венето".

Венето з адміністративним центром у Венеції є економічно одним з найпотужніших регіонів Італії. Кількість населення Венето становить приблизно 5 мільйонів осіб. На референдумі 22 жовтня 2017 року більшість населення цього регіону проголосувало за розширення автономії. Цей референдум у Венето відбувся легально за погодженням з урядом у Римі. Регіональна влада запевнила, що не ставить під сумнів єдність Італії. Результат голосування не має зобов'язувального характеру для центрального уряду. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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Два регіони Італії на референдумах проголосували за розширення автономії

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Цієї неділі в Італії відбудуться референдуми щодо більшої автономії у регіонах Венето та Ломбардія. Чи становлять сепаратистські настрої деяких регіонів загрози для економіки ЄС?
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Сепаратизм по-італійськи: венеціанці хочуть власної держави 30.04.2014

Так чи ні незалежності? Це питання винесли на референдум не лише у Криму, а й у самому центрі Євросоюзу, в Італії. У північноіталійському регіоні Венето, зі столицею у Венеції, місцеві сепаратисти вирішили запитати в громадян, чи хочуть вони і далі підпорядковуватися Риму.
Українці Венеції: інтеграція на воді

Українці Венеції: інтеграція на воді 14.03.2008

Найбільш інтегровані до італійського суспільства іноземці мешкають в областях: Трентіно Альто Адідже, Венето та Ломбардія. У Венето, за даними місцевих організацій, українці посідають четверте місце серед усіх іноземців.