Венето - адміністративний регіон на півночі Італії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Венето".

Венето з адміністративним центром у Венеції є економічно одним з найпотужніших регіонів Італії. Кількість населення Венето становить приблизно 5 мільйонів осіб. На референдумі 22 жовтня 2017 року більшість населення цього регіону проголосувало за розширення автономії. Цей референдум у Венето відбувся легально за погодженням з урядом у Римі. Регіональна влада запевнила, що не ставить під сумнів єдність Італії. Результат голосування не має зобов'язувального характеру для центрального уряду. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.