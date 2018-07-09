 У Великобританії призначили нового міністра з питань Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2018

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Новини

У Великобританії призначили нового міністра з питань Brexit

Британська прем'єрка Тереза Мей призначила новим міністром з питань Brexit прихильника виходу Великобританії зі складу Євросоюзу Домініка Рааба.

Домінік Рааб відтепер відатиме питаннями Brexit

Домінік Рааб відтепер відатиме питаннями Brexit

DW.COM

Брюссель очікує від британського уряду "реалістичних пропозицій" щодо проблемних питань у переговорах про Brexit уже наступного понеділка. (29.06.2018)

Причиною відставки британського міністра з питань Brexit Девіда Девіса стали розбіжності з рештою уряду Терези Мей щодо умов виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу. (09.07.2018)

Новим міністром з питань Brexit уряду Великобританії став Домінік Рааб. У понеділок, 9 липня, його представила прем'єр-міністерка Тереза Мей, передає інформагенція dpa. З січня цього року 44-річний Рааб, котрий вважається прихильником виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського Союзу, обіймав пост статс-секретаря в міністерстві житлового будівництва.

Раніше він також займав посади в британському міністерстві юстиції. До обрання в парламент у 2010 році Рааб працював правником. Він був однією з ключових фігур під час кампанії 2016 року за вихід Великобританії зі складу ЄС.

На посаді міністра з питань Brexit Рааб замінив Девіда Девіса, котрий оголосив свою відставку на тлі розбіжностей у поглядах щодо нової стратегії економічного виходу з ЄС.

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