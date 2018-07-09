У Великобританії призначили нового міністра з питань Brexit

Новим міністром з питань Brexit уряду Великобританії став Домінік Рааб. У понеділок, 9 липня, його представила прем'єр-міністерка Тереза Мей, передає інформагенція dpa. З січня цього року 44-річний Рааб, котрий вважається прихильником виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського Союзу, обіймав пост статс-секретаря в міністерстві житлового будівництва.

Раніше він також займав посади в британському міністерстві юстиції. До обрання в парламент у 2010 році Рааб працював правником. Він був однією з ключових фігур під час кампанії 2016 року за вихід Великобританії зі складу ЄС.

На посаді міністра з питань Brexit Рааб замінив Девіда Девіса, котрий оголосив свою відставку на тлі розбіжностей у поглядах щодо нової стратегії економічного виходу з ЄС.