У Великобританії за добу зафіксували 684 смерті від коронавірусу

Станом на п'ятницю, 3 квітня, кількість померлих від коронавірусу у Великобританії збільшилася до 3605 людей. За останню добу зафіксовано 684 смертельні випадки, що на 23 відсотки більше, ніж днем раніше, заявило британське міністерство охорони здоров'я, повідомляє агенція Reuters. Загалом до ранку п'ятниці в країні протестували на коронавірус 173 784 людини, у 38 168 з них тест показав позитивний результат.

Керівник національної служби охорони здоров'я Великобританії Стівен Повіс під час брифінгу в п'ятницю заявив, що, як очікується, велика кількість смертей від коронавірусу спостерігатиметься ще протягом кількох тижнів.

При цьому британські урядові вчені стверджують, що позитивним сценарієм для країни було б, якби загальна кількість загиблих від коронавірусу була нижчою за 20 000. Найпесимістичніший сценарій передбачає 50 тисяч померлих, якщо Великобританія повністю не дотримуватиметься режиму самоізоляції.

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З 23 березня в країні діють жорсткі обмеження на свободу пересування громадян з метою зупинити подальше поширення коронавірусу.

Звернення королеви

У зв'язку із ситуацією через стрімке поширення коронавірусу королева Великобританії Єлизавета ІІ має звернутися до народу зі спеціальним зверненням. Як повідомили у п'ятницю у Букінгемському палаці, спеціальне телезвернення королеви мають показати увечері в неділю, 5 квітня. Зазвичай монархиня дуже рідко напряму звертається до народу, за винятком телезвернення на Різдво.

Як повідомлялося, коронавірусом перехворів також син Єлизавети ІІ принц Чарльз. Наразі він вже одужав. Також коронавірусну інфекцію виявили в прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, він перебуває у самоізоляції.