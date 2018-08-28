 У Вашингтоні попрощалися з Маккейном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2018

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Новини

У Вашингтоні попрощалися з Маккейном

У столиці США пройшла церемонія прощання з сенатором Джоном Маккейном. Серед присутніх були екс-президенти США Барак Обама та Джордж Буш-молодший, а також президент України Петро Порошенко.

Початок церемонії прощання з Джоном Маккейном у Вашингтоні

Початок церемонії прощання з Джоном Маккейном у Вашингтоні

У Вашингтоні в суботу, 1 вересня, пройшла церемонія прощання з американським сенатором Джоном Маккейном, який помер 25 серпня. У ній взяли участь рідні сенатора, екс-президенти США Барак Обама та Джордж Буш-молодший, президент України Петро Порошенко, голова німецького Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) та інші. Президент США Дональд Трамп на церемонії присутнім не був.

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В офіційній заяві президент США Дональд Трамп висловив пошану пам'яті сенатора Джона Маккейна. Він розпорядився приспустити прапори на урядових будівлях на його честь. (28.08.2018)

Джон Маккейн був конгресменом, що користувався великою повагою у США і світі. Знаний своєю підтримкою України, Маккейн активно просував у Конгресі надання військової допомоги Києву. (26.08.2018)

Донька Маккейна Меган виголосила на церемонії промову, в якій, зокрема, натякнула на передвиборче гасло Трампа "Зробимо Америку знову великою", зауваживши, що Америка Маккейна була завжди великою.

Демократ Обама назвав Маккейна "надзвичайною людиною" та заявив, що сенатор "робив нас кращими президентами - так само, як він робив кращим Сенат та країну".

Буш-молодший у 2000 році здолав Маккейна у республіканських праймаріз, проте згодом конкуренція між політиками перетворилася на тривалу дружбу. "Він теж зробив мене кращим", - зізнався екс-президент. 

Порошенко після церемонії прощання зазначив, що він, як президент України і як друг сенатора Маккейна, мав бути на церемонії для того, щоб віддати шану і повагу своєму другу і великому другу України, справжньому американцю і справжньому борцю за ідеали демократії і свободи. "Сенаторе, ми дуже вдячні вам. І саме тому зараз, доносячи думки і співчуття великої 45-мільйонної нації, сьогодні я тут", - сказав Порошенко.

Маккейна поховають 2 вересня в Аннаполісі у штаті Меріленд, на території Військово-морської академії США, яку він закінчив 1958 року.

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