У Вашингтоні попрощалися з Маккейном

У Вашингтоні в суботу, 1 вересня, пройшла церемонія прощання з американським сенатором Джоном Маккейном, який помер 25 серпня. У ній взяли участь рідні сенатора, екс-президенти США Барак Обама та Джордж Буш-молодший, президент України Петро Порошенко, голова німецького Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) та інші. Президент США Дональд Трамп на церемонії присутнім не був.

Донька Маккейна Меган виголосила на церемонії промову, в якій, зокрема, натякнула на передвиборче гасло Трампа "Зробимо Америку знову великою", зауваживши, що Америка Маккейна була завжди великою.

Демократ Обама назвав Маккейна "надзвичайною людиною" та заявив, що сенатор "робив нас кращими президентами - так само, як він робив кращим Сенат та країну".

Буш-молодший у 2000 році здолав Маккейна у республіканських праймаріз, проте згодом конкуренція між політиками перетворилася на тривалу дружбу. "Він теж зробив мене кращим", - зізнався екс-президент.

Порошенко після церемонії прощання зазначив, що він, як президент України і як друг сенатора Маккейна, мав бути на церемонії для того, щоб віддати шану і повагу своєму другу і великому другу України, справжньому американцю і справжньому борцю за ідеали демократії і свободи. "Сенаторе, ми дуже вдячні вам. І саме тому зараз, доносячи думки і співчуття великої 45-мільйонної нації, сьогодні я тут", - сказав Порошенко.

Маккейна поховають 2 вересня в Аннаполісі у штаті Меріленд, на території Військово-морської академії США, яку він закінчив 1958 року.