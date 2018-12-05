У Вашингтоні попрощались з Джорджем Бушем-старшим

У Вашингтонському кафедральному соборі у середу, 5 грудня, відбулась церемонія прощання із 41-м американським президентом Джорджем Бушем-старшим, який помер 30 листопада. На ній були присутні чинний президент країни Дональд Трамп з дружиною Меланією та чотири колишніх президенти США зі своїми дружинами - Джиммі Картер, Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший і Барак Обама.

Джордж Буш-молодший з дружиною

Також церемонію відвідали канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), британський принц Чарльз, колишній прем'єр-міністр Великобританії Джон Мейджер, король Абдалла II і королева Ранія з Йорданії, австралійський генерал-губернатор Пітер Косгроув, президент Польщі Анджей Дуда, а також колишні лідери Японії, Катару, Португалії, Естонії, Польщі, Кувейту та інших країн. На вулиці у центрі Вашингтона вийшли десятки тисяч людей, щоб попрощатися з колишнім президентом, передає агенція AFP.

Джордж Буш-молодший під час своєї промови

Джордж Буш-молодший під час церемонії прощання з батьком у Вашингтонському кафедральному соборі сказав, що перед смертю він сказав йому, що любить його і що він був "чудовим батьком". Останніми словами Джорджа Буша-старшого були "Я також тебе люблю", повідомив колишній президент США. "Коли книжки з історії будуть написані, у них буде зазначено, що Джордж Герберт Вокер Буш був визначним президентом Сполучних Штатів", - сказав Джордж Буш-молодший.

Кортеж з тілом Джорджа Буша-страшого

Дональд Трамп оголосив 5 грудня національним днем жалоби і видав наказ щодо вихідного в уряді з нагоди вшанування пам'яті Буша-старшого. "Це не похорон, це день вшанування великої людини, яка прожила довге та видатне життя. За ним будуть сумувати", - написав Трамп у Twitter. У церемонії взяли участь близько чотирьох тисяч військових та цивільних службовців.

Джордж Буш-старший був президентом США у 1988-1993 роках. Його старший син Джордж Буш-молодший став 43-м американським президентом та очолював країну у 2001-2009 роках. Його другий син - Джеб Буш - обіймав пост губернатора Флориди. Джордж Буш-старший помер у своєму будинку в Х'юстоні у віці 94 років.

Джорджа Буша-старшого буде поховано у четвер, 6 грудня, у Техасі, поряд з могилою його дружини Барбари, яка померла у квітні цього року.