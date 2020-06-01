У Вашингтоні демонстранти повалили пам'ятник генералу-конфедерату

Демонстранти у столиці США Вашингтоні повалили пам'ятник генералу армії Конфедерації Альберту Пайку. Пізно ввечері в п'ятницю, 19 червня, мітингарі знесли скульптуру з постаменту за допомогою мотузок, а потім облили її запальною сумішшю. На поширених ЗМІ кадрах чути, як демонстранти вигукують при цьому гасло нинішніх антирасистських протестів "Black Lives Matter" ("Життя чорношкірих є важливими"), передає інформагенція AFP.

Згодом вогонь загасили поліцейські, котрі прибули на місце події.

У США цими днями проходять акції з нагоди 155-річчя скасування рабства в Сполучених Штатах. Вони відбуваються на тлі масштабних протестів проти расизму та насильства поліції, спричинених загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання його поліцією.

Трамп обурився

На вчинений акт вандалізму відреагував і президент США Дональд Трамп. Американський лідер у звичний для нього спосіб прокоментував цю подію дописом у соціальній мережі Twitter. У своєму твіті Трамп зокрема дорікнув поліцейським за бездіяльність.

"Поліція округу Колумбія не виконує свою роботу, спостерігаючи, як пам'ятник повалюють і спалюють. Цих людей потрібно негайно заарештувати. Ганьба для нашої країни!" - написав Трамп у Twitter.

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Цей монумент став вже не першим пам'ятником діячам колоніальної та рабовласницької доби, який протестувальники у США повалили під час антирасистських акцій протесту.