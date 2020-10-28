 У Варшаві націоналісти влаштували жорсткі сутички з поліцією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2020

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У Варшаві націоналісти влаштували жорсткі сутички з поліцією

Під час "Маршу незалежності" у Варшаві націоналісти та праворадикали влаштували сутички з поліцією. Кілька правоохоронців поранені.

Марш незалежності у Варшаві

"Марш незалежності" у Варшаві

У Варшаві ввечері в середу, 11 листопада, під час проведення "Маршу незалежності" сталися сутички між поліцією з одного боку, і націоналістами та праворадикалами з іншого боку, повідомляє агентство dpa.

За даними поліції, під час сутичок декілька правоохоронців отримали поранення. Для розгону протестувальників поліція була змушена застосовувати сльозогінний газ і гумові кулі. У свою чергу, праворадикали з націоналістами жбурляли у бік поліцейських каміння і фаєри.

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На кадрах, що транслювалися місцевим телебаченням, було видно учасників маршу, які несли польські прапори і плакати з гаслами "Ми захищаємо нашу цивілізацію".

Традиційний патріотичний марш на день незалежності Польщі, який у Варшаві проводять щороку 11 листопада, багато хто розцінює не як демонстрацію патріотизму, а як протест націоналістів. Цього року під приводом дотримання карантинних обмежень місцева влада виступила проти проведення маршу. Через це організатори маршу закликали провести його на авто і мотоциклах, але багато учасників залишили акції свої транспортні засоби на вулицях і пішли до центру міста пішки.

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Організована цього року демонстрація була проведена під гаслом "Наша цивілізація, наші правила", і на її рекламному плакаті був зображений лицар, що ламає зірку, розфарбовану у червоні та райдужні кольори, що є відсилкою до комунізму і ЛГБТ-спільноти.

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