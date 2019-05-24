У більшості країн ЄС у неділю проходять вибори до Європарламенту

У Євросоюзі почався четвертий і останній день голосування на виборах до Європарламенту. У неділю, 26 травня, свої голоси за євродепутатів зможуть віддати громадяни 21 країни-члена Євросоюзу. Зокрема, голосування у Німеччині, яка має найбільшу кількість представників у Європарламенті - 96 - починається о восьмій годині ранку. Тут обирати депутатів Європарламенту мають право 64,8 мільйона виборців, з яких 3,9 мільйона - громадяни інших країн ЄС.

Також вибори відбудуться в Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Естонії, Фінляндії, Греції, Литві, Люксембурзі, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Угорщині, Франції, Хорватії, Швеції, та на Кіпрі. Останніми закриються виборчі дільниці в Італії - о 23:00.

За минулі три дні вибори вже відбулись у Великобританії, Нідерландах, Ірландії, Чехії, Латвії, на Мальті та у Словаччині. Вибори у Євросоюзі почались 23 травня. Загалом право голосу в 28 країнах-членах ЄС мають 427 мільйонів осіб. Отже, це другі найбільші за кількістю учасників вибори в світі після індійських.

На виборах мають обрати 751 євродепутата. За кожною з 28 країн-членів зарезервована чітка кількість місць у ЄС. Найбільше їх у Німеччини (96), Франції (74), Італії та Великобританії (по 73). Невеликі країни, як-от Кіпр, Люксембург та Мальта, мають лише по шість євродепутатів.

Коли Великобританія вийде зі складу ЄС, кількість членів Європарламенту скоротиться до 705. Тоді британські місця будуть розподілені між іншими країнами: Франція та Іспанія отримають ще по п'ять мандатів, Італія та Нідерланди - по три, Ірландія - два, а ще дев'ять країн - по одному. Німеччина не отримає додаткових місць, оскільки 96 місць - це максимальна можлива кількість євродепутатів для країни-члена ЄС.

Проведені опитування свідчать про те, що до третини місць у Європарламенті можуть отримати крайні праві, євроскептики та популісти, повідомляє агенція dpa. Офіційні результати у всіх державах ЄС будуть опубліковані тільки після завершення останнього дня голосування. Перші офіційні прогнози результатів виборів у Європарламенті оголосять вже ввечері у неділю.