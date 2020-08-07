У Білорусі проходять вибори президента

У Білорусі в неділю, 9 серпня, проходить голосування на виборах президента країни. Виборчі дільниці працюватимуть з 8-ої до 20-ої години за місцевим часом. Право голосу мають близько семи мільйонів білорусів. З 4 по 8 серпня відбулося дострокове голосування. За останніми даними Центральної виборчої комісії країни, під час нього на дільниці прийшли 41,7 відсотка виборців. Такий високий відсоток виборців, які проголосували достроково, в Центрвиборчкомі пояснили проведенням виборів у літню пору, коли багато білорусів на вихідні виїжджають на дачі, повідомляє агентство новин "Інтерфакс".

Передбачається, що попередні результати виборів будуть оголошені вранці 10 серпня.

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Кандидати в президенти

Згідно з конституцією Білорусі, президент країни обирається строком на п'ять років. Президентом може стати громадянин чи громадянка Білорусі віком від 35 років, що постійно проживає в країні щонайменше десять років безпосередньо перед виборами.

Центральна виборча комісія (ЦВК) країни зареєструвала п'ятеро кандидатів у президенти: чинного президента Олександра Лукашенка, опозиційну кандидатку Світлану Тихановську, ексдепутатку парламенту країни Анну Канопацьку, співголову громадського об'єднання "Говори правду" Андрія Дмитрієва і голову партії "Білоруська соціал-демократична громада" Сергія Черечня.

ЦВК відмовила в реєстрації кандидатами в президенти двом відомим у Білорусі особам: колишньому главі "Белгазпромбанку" Віктору Бабарику і ексглаві "Парку високих технологій" Валерію Цепкалу.

За часи незалежності Білорусі це вже шості вибори президента країни. Чинний президент Олександр Лукашенко брав участь у всіх попередніх та та офіційно був визнаний їхнім переможцем. Він обіймає вищу державну посаду з 1994 року. Решта кандидатів вперше брали участь у президентській виборчій кампанії.

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Затримання перед виборами

Напередодні у Мінську силовики затримали керівницю штабу опозиційної кандидатки Світлани Тихановської Марію Мороз.

Затримання пішоходів у Мінську, 8 серпня

Крім того, міліція також затримала представницю команди незареєстрованого претендента у президенти Віктора Бабарика Марію Колесникову. Силовики не назвали причину затримання. Через деякий час адвокат Колесникової заявив, що її відпустили. За даними штабу Бабарика, в міліції пояснили, що Марію Колесникову "переплутали з іншою людиною".

За даними правозахисного центру "Весна", того ж дня по всій країні пройшли затримання - в Мінську, Гомелі, Бресті, Гродні і багатьох інших містах. На Жовтневій площі білоруської столиці увечері 8 серпня було затримано щонайменше 20 пішоходів, які вітали автомобілістів, що проводили акцію солідарності - сигналили і виставляли у вікна руки з білими браслетами.

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