У Білорусі Координаційна рада опозиції сформувала президію

До президії Координаційної ради щодо трансферу влади в Білорусі увійшли семеро осіб, у тому числі соратниця Тихановської Марія Колесникова і ексдиректор театру Павло Латушко.
У Білорусі Координаційна рада опозиції, створена прихильниками екскандидатки в президенти Світлани Тихановської для організації передачі влади в країні, в середу, 19 серпня, оголосила про те, що сформувала президію.
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Як передає кореспондент DW в Мінську, до президії увійшли лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, соратниця Світлани Тихановської, очільниця виборчого штабу колишнього банкіра Віктора Бабарика Марія Колесникова, юрист Максим Знак, міжнародна медіаторка Лілія Власова, представник страйкому Мінського тракторного заводу Сергій Дилевський, довірена особа Тихановскої Ольга Ковалькова, а також Павло Латушко - ексдиректор Купалівського театру, звільнений з цієї посади за його співчуття білоруської опозиції.
Світлана Тихановська заявила про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади в Білорусі ще 14 серпня, перебуваючи на той момент у Литві. За словами Максима Знака, мета цього органу полягає в тому, щоб "забезпечити злагоду в суспільстві і вжиття громадянським суспільством заходів задля вирішення кризи, що виникла".
19 серпня в Мінську відбулося перше засідання нового органу. "Рада прагне подолання політичної кризи в Республіці Білорусь і забезпечення згоди в суспільстві на підставі конституції. Координаційна рада не має на меті змінити конституційний устрій та зовнішньополітичний курс Білорусі", - заявила Колесникова журналістам, цитує інформагенція "Інтерфакс". Інший член ради Павло Латушко заявив, що Координаційна рада намагається встановити контакти з адміністрацією чинного президента країни Олександра Лукашенка. "Сьогодні була спроба встановити контакт з адміністрацією президента. Поки що відповіді немає", - зазначив Латушко.
"Координаційна рада вважає, що єдиним способом подолання політичної кризи є негайний початок переговорів і створення механізмів для відновлення законності та проведення нових виборів", - ідеться в поширеній радою резолюції. "Ухилення від цих переговорів покладає на нинішню владу відповідальність за поглиблення політичної та економічної кризи в Республіці Білорусь", - наголошується в резолюції.
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважає діяльність Координаційної ради "спробою захоплення влади в країні". "Вони вимагають ні багато ні мало - передати їм владу. Значить, ми це розцінюємо однозначно: це спроба захоплення влади з усіма наслідками, що випливають", - заявив він 18 серпня в Мінську. А вже 19 серпня Лукашенко додав: "Створення альтернативних, паралельних та інших органів, (…) із метою захоплення влади карається законом". Так само цього дня президент Білорусі наказав припиняти акції протесту, особливо у столиці країни.
Нагадаємо, раніше цього дня Світлана Тихановська закликала європейських лідерів не визнавати вибори та "підтримати пробудження Білорусі". Вона наголосила, що Олександр Лукашенко втратив легітимність в очах білоруського народу і всього світу.
Минулого тижня міністри закордонних справ ЄС дали "зелене світло" новим персональним санкціям проти білоруських посадовців, які причетні до фальсифікацій на виборах та застосування насильства проти демонстрантів.
Як повідомлялося, учасники саміту глав держав та урядів Євросоюзу запевнили, що не визнаватимуть результатів виборів у Білорусі. Крім того, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала до проведення діалогу в країні. Меркель так само застерегла від втручання ззовні в ситуацію в Білорусі.
Олександр Лукашенко назвав опозиційну Координаційну раду спробою захоплення влади та заявив, що до неї увійшли "відверті нацисти" і колишні прикоритники". Опозиція відкидає ці закиди.