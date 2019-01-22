У Брюсселі не бачать підстав для призупинення безвізу для Грузії

У Європейській Комісії не бачать підстав для призупинення дії безвізового режиму для Грузії. Про це у вівторок, 22 січня, в Брюсселі заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер після зустрічі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

При цьому Юнкер визнав наявність певних проблем, а саме великої кількості необґрунтованих прохань про надання притулку від грузинських громадян, але додав, що це стосується не лише Грузії, а й "усіх країн, які мають безвізовий режим", передає кореспондент DW.

Єврокомісар з політики сусідства та розширення Йоганнес Ган (Johannes Hahn), який також брав участь у зустрічі, підтвердив наявність необґрунтованих прохань про притулок з Грузії. Але, за його словами, їхня кількість "дуже мала" в порівнянні із загальною кількістю тих, хто їздить до ЄС без віз. "У нас немає ні наміру, ні підстав припиняти дію безвізового режиму", - запевнив Ган.

Саломе Зурабішвілі заявила про готовність грузинської влади робити більше для збереження безвізу. "Ми будемо робити все можливе, щоб зберегти в майбутньому отриману нами свободу пересування", - пообіцяла президентка Грузії. У Брюсселі цими запевненнями задоволені. Юнкер заявив, що "грузинська влада робить все, що може, для обмеження цього явища". "Ми час від часу перевіряємо, чи зростають цифри. За нашими відчуттями, вони не ростуть." - додав він.

Нагадаємо, безвізовий режим для Грузії було запроваджено в 2017 році лише після того, як в Євросоюзі домовилися про механізм його призупинення у разі згортання реформ у відповідній країні чи суттєвого зростання кількісті відмов у в'їзді до Шенгенської зони громадянам цієї країни або ж порушення ними правил перебування.

Юнкер і Зурабішвілі підтримують визнання Грузії безпечною країною

Саломе Зурабішвілі, відповідаючи на запитання кореспондента DW, також заявила, що підтримує намір Німеччини визнати Грузії безпечною країною походження. А Юнкер нагадав, що Єврокомісія ще кілька років тому запропонував створити список країн безпечного походження на рівні ЄС. "І коли німецький Бундестаг приймає правильне рішення, я з ним згоден", - заявив Юнкер.

Минулого тижня Бундестаг підтримав законопроект про визнання Грузії, а також Тунісу, Алжиру і Марокко безпечними країнами походження. Це дозволить німецькій владі швидше обробляти прохання про притулок громадян цих країн, але для остаточного ухвалення закону потрібна ще згода Бундесрату.

Нагадаємо, Зурабішвілі була обрана президенткою Грузії наприкінці 2018 року і вступила на посаду 16 грудня. Те, що свій перший закордонний візит вона здійснила до Брюсселя, президентка Грузії назвала "сильним і символічним жестом". У Брюсселі Зурабішвілі також зустрілася з президентом Європейської Ради Дональдом Туском. 23 січня вона проведе переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.