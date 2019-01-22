У Брюсселі не бачать підстав для призупинення безвізу для Грузії
Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер запевнив, що ЄС не має наміру призупиняти дію безвізового режиму для Грузії попри значну кількість необґрунтованих прохань про надання притулку від громадян цієї країни.
Прапори ЄС та Грузії в аеропорту Тбілісі
У Європейській Комісії не бачать підстав для призупинення дії безвізового режиму для Грузії. Про це у вівторок, 22 січня, в Брюсселі заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер після зустрічі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.
При цьому Юнкер визнав наявність певних проблем, а саме великої кількості необґрунтованих прохань про надання притулку від грузинських громадян, але додав, що це стосується не лише Грузії, а й "усіх країн, які мають безвізовий режим", передає кореспондент DW.
Єврокомісар з політики сусідства та розширення Йоганнес Ган (Johannes Hahn), який також брав участь у зустрічі, підтвердив наявність необґрунтованих прохань про притулок з Грузії. Але, за його словами, їхня кількість "дуже мала" в порівнянні із загальною кількістю тих, хто їздить до ЄС без віз. "У нас немає ні наміру, ні підстав припиняти дію безвізового режиму", - запевнив Ган.
Саломе Зурабішвілі заявила про готовність грузинської влади робити більше для збереження безвізу. "Ми будемо робити все можливе, щоб зберегти в майбутньому отриману нами свободу пересування", - пообіцяла президентка Грузії. У Брюсселі цими запевненнями задоволені. Юнкер заявив, що "грузинська влада робить все, що може, для обмеження цього явища". "Ми час від часу перевіряємо, чи зростають цифри. За нашими відчуттями, вони не ростуть." - додав він.
Нагадаємо, безвізовий режим для Грузії було запроваджено в 2017 році лише після того, як в Євросоюзі домовилися про механізм його призупинення у разі згортання реформ у відповідній країні чи суттєвого зростання кількісті відмов у в'їзді до Шенгенської зони громадянам цієї країни або ж порушення ними правил перебування.
Юнкер і Зурабішвілі підтримують визнання Грузії безпечною країною
Саломе Зурабішвілі, відповідаючи на запитання кореспондента DW, також заявила, що підтримує намір Німеччини визнати Грузії безпечною країною походження. А Юнкер нагадав, що Єврокомісія ще кілька років тому запропонував створити список країн безпечного походження на рівні ЄС. "І коли німецький Бундестаг приймає правильне рішення, я з ним згоден", - заявив Юнкер.
Минулого тижня Бундестаг підтримав законопроект про визнання Грузії, а також Тунісу, Алжиру і Марокко безпечними країнами походження. Це дозволить німецькій владі швидше обробляти прохання про притулок громадян цих країн, але для остаточного ухвалення закону потрібна ще згода Бундесрату.
Нагадаємо, Зурабішвілі була обрана президенткою Грузії наприкінці 2018 року і вступила на посаду 16 грудня. Те, що свій перший закордонний візит вона здійснила до Брюсселя, президентка Грузії назвала "сильним і символічним жестом". У Брюсселі Зурабішвілі також зустрілася з президентом Європейської Ради Дональдом Туском. 23 січня вона проведе переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
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Дев'яте місце: Нюрбурґрінґ, Айфель
Легендарна німецька гоночна траса Нюрбурґрінґ розташована приблизно за 60 кілометрів на південь від Бонна в регіоні Айфель. Була відкрита в 1927 році, але ідея її створення належала ще кайзеру Вільгельму ІІ. Становить інтерес не лише в дні змагань. Тут працює автомобільний музей, проводяться екскурсії, а також є багато інших можливостей з користю провести час.
Фотогалерея: Куди поїхати за "безвізом"- найпопулярніші місця в Європі
Восьме місце: Альгамбра, Гранада
Альгамбра розташована у місті Гранада на півдні Іспанії. Це була остання столиця мавританських правителів на Іберійському півострові. В результаті Реконкісти у 1492 році вона здалася військам монархів Арагону та Кастилії і тому не зазнала руйнувань. За фортечними мурами можна знайти: величну цитадель, або Алькасабу, затишні палаци та парки, а неподалік розташувалися сади Хенераліфе.
Фотогалерея: Куди поїхати за "безвізом"- найпопулярніші місця в Європі
Сьоме місце: Собор Святого Сімейства, Барселона
У Барселоні є багато пам'яток, які варто відвідати. Але найбільше людей приваблює Собор Святого Сімейства, який почали зводити ще 1882 року та планують завершити у 2026-му. Над ним встигли попрацювати багато інженерів, але своєю незвичністю цей храм завдячує уяві геніального Антоніо Гауді. Неодмінно слід зайти всередину собору: химерні колони та вітражі створюють атмосферу чудернацького лісу.
Фотогалерея: Куди поїхати за "безвізом"- найпопулярніші місця в Європі
Шосте місце: Акрополь, Афіни
У багатьох містах Античної Греції були акрополі - цитаделі, розміщені на пагорбі. Найвідомішим є, звісно, Афінський акрополь. Зараз там можна знайти залишки величних храмових споруд, історія яких налічує близько 2,5 тисяч років. На фото - Парфенон: храм, присвячений покровительці міста, богині Афіні.
Фотогалерея: Куди поїхати за "безвізом"- найпопулярніші місця в Європі
П'яте місце: Колізей, Рим
Древні римляні хотіли хліба та видовищ. Одним з найулюбленіших видів розваг були бої гладіаторів. Для їхнього проведення в Римі в кінці І століття нашої ери звели Амфітеатр Флавіїв, або Колізей. Це найбільший амфітеатр у світі, він міг вмістити понад 50 тисяч глядачів. Корисна порада: квиток у Колізей включає також вхід на Палатин - пагорб, де розміщувалися палаци Римських імператорів.
Фотогалерея: Куди поїхати за "безвізом"- найпопулярніші місця в Європі
Четверте місце: Октоберфест, Мюнхен
Мюнхен можна сміливо назвати світовою столицею пива - принаймні під час проведення традиційного пивного свята Октоберфест (Oktoberfest). Щороку близько 6,5 мільйона відвідувачів приєднуються до свята. Вперше його провели 17 жовтня 1810 року. Приводом стало весілля майбутнього баварського короля Людвіга I та принцеси Терези.
Фотогалерея: Куди поїхати за "безвізом"- найпопулярніші місця в Європі
Третє місце: Собор Паризької Богоматері
Кафедральний собор Парижа розташований на острові Сіте в самому центрі французької столиці. Нотр-Дам де Парі вважається одним з найкрасивіших взірців середньовічної французької готики. Для багатьох Собор Паризької Богоматері став відомим завдяки однойменному роману Віктора Гюго.
Фотогалерея: Куди поїхати за "безвізом"- найпопулярніші місця в Європі
Друге місце: Берлінський мур
Берлінський мур (Berliner Mauer) було повалено уже понад чверть століття тому. Сьогодні про мур, котрий розділив місто в 1961 році, в німецькій столиці нагадують: East Side Gallery - галерея під відкритим небом; Checkpoint Charlie Museum - музей КПП Чекпойнт Чарлі; Mauerpark - парк на прикордонній смузі між вулицями Бемштрассе і Бернауерштрассе; пішохідний маршрут вздовж колишньої стіни.
Фотогалерея: Куди поїхати за "безвізом"- найпопулярніші місця в Європі
Перше місце: Ейфелева вежа, Париж
Компанія Густава Ейфеля спорудила на Марсовому полі в центрі Парижа залізну вежу до Всесвітньої виставки 1889 року. Взагалі-то Ейфелева вежа була задумана як тимчасова споруда, але в підсумку її вирішили не розбирати. Нині ж це - символ Парижа. Вежу висотою 324 метри щороку відвідують близько семи мільйонів осіб. Проте вистояти в черзі вартує того, аби піднятися майже на саму її верхівку.