У Брюсселі застерегли від посилення бідності в ЄС на тлі подорожчання енергоносіїв

З огляду на стрімке зростання цін на енергоносії в ЄС єврокомісар із питань працевлаштування Ніколя Шміт застеріг від посилення бідності в Європі. За його словами, вже є мільйони людей, які потерпають від "енергетичної бідності", і ця кількість може стати ще більшою, повідомляє у неділю, 17 жовтня, агенція dpa. За його словами, дедалі більше людей не можуть собі дозволити належно обігрівати свої помешкання.

Шміт зазначив, що Єврокомісія хоч і може допомогти країнам-членам ЄС обмежити вплив нинішніх високих цін на енергоносії на громадян, але насамперед це залежить від національних урядів.

У п'ятницю заступниця речника уряду Німеччини Мартіна Фіц (Martina Fietz) заявила, що важливо діяти злагоджено у всій Європі та в рамках чинних правил для внутрішнього ринку ЄС. Ціни на енергоносії та короткострокові можливі рішення також, як очікується, будуть обговорюватися на саміті ЄС наступного тижня.

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Європейська конфедерація профспілок ETUC ще у вересні висловила побоювання, що понад 2,7 мільйона людей у ​​Європі не можуть дозволити собі належним чином обігрівати свої будинки, попри те, що вони мають роботу.

Нагадаємо, оптові ціни на природний газ в Європі цього року збільшилися більш ніж утричі. Також зросли ціни на нафту та вугілля. Очікується, що це зростання відобразиться на рахунках споживачів вже найближчими місяцями. Зниження цін на газ очікується не раніше квітня 2022 року.

13 жовтня Європейська комісія представила план дій щодо пом'якшення наслідків збільшення цін на енергоносії в Європі. Єдиним довгостроковим вирішенням проблеми в Брюсселі вважають використання відновлюваних джерел енергії. Серед короткострокових заходів протидії кризі передбачені соціальна підтримка людей, які не в змозі заплатити за енергоносії, зниження податків на них та посилення енергетичної співпраці з іншими країнами, що не входять до ЄС.