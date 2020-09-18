У Бразилії через пандемію COVID-19 перенесли карнавал у Ріо-де-Жанейро
Уперше за більш ніж 100 років влада перенесла на невизначений термін проведення традиційного карнавалу Ріо-де-Жанейро, заплановане на лютий 2021 року. Причина - пандемія COVID-19.
Карнавал у Ріо-де-Жанейро (архівне фото). Щороку на цей захід прибувають сотні тисяч туристів
Влада бразильського міста Ріо-де-Жанейро вирішила перенести на невизначений термін проведення запланованого на лютий 2021 року карнавалу. Про це ввечері четверга, 24 вересня, повідомили в Лізі шкіл самби Ріо (LIESA).
За даними Ліги, нинішні темпи поширення коронавірусу унеможливлюють безпечне проведення цього традиційного заходу, передає інформагенція AFP з посиланням на місцеві ЗМІ. Як пояснили в Лізі, в розпал пандемії COVID-19 школам самби зокрема забракло б часу, фінансових та організаційних ресурсів для підготовки карнавальних заходів до лютого. Про нову дату проведення карнавалу можна буде говорити після проведення масштабної кампанії з вакцинації, наголосили в Лізі.
Востаннє проведення карнавалу в Ріо перенесли 1912 року, нагадує AFP.
Натепер Бразилія посідає третє місце в світі після США та Індії щодо кількості зафіксованих випадків коронавірусу - понад 4,5 мільйона. Загалом майже 140 тисяч осіб померли в Бразилії в зв'язку з COVID-19, підрахували в Університеті Джонса Хопкінса.
Крім того, за даними уряду штату Ріо-де-Жанейро, станом на 24 вересня в місті Ріо-де-Жанейро офіційно зареєстровано майже 100 тисяч інфікованих, а на сьогоднішній день померло понад 10 тисяч пацієнтів. Через пандемію COVID-19 міська адміністрація Ріо вже скасувала новорічні святкування в Копакабані.
У пошуках ідеальної столиці
Нігерія - втеча від спеки
Метрополія Лагос (на фото ліворуч) була столицею Нігерії до 1991 року. Зараз там мешкає 16 мільйонів людей, але й тоді місто було перенаселеним, постійно перебувало у заторах і до того ж страждало від спеки. Нинішня нігерійська столиця Абуджа (праворуч) розташована у 300 кілометрах від Лагоса - у місті не так спекотно і нині там живуть менше мільйона людей.
У пошуках ідеальної столиці
Австралія - Канберра як компромісне рішення
У ХІХ столітті найбільші міста Австралії - Сідней і Мельбурн - конкурували за визнання столицею. Однак уряд вирішив зовсім по-іншому і розпорядився розташувати столицю у штаті Новий Південний Уельс. Після спеціального конкурсу на найкращий дизайн столиці саме між Сіднеєм та Мельбурном на початку ХХ століття з'явилася Канберра. Уряд перебрався туди у 1927 році.
У пошуках ідеальної столиці
Бразилія - успішний проект Бразиліа
Після тривалих переговорів у 1960 році столицю Бразилії перенесли з Ріо-де-Жанейро до Бразиліа (фото праворуч). Основними мотивами такого рішення слугували також перенаселення міста та його розташування на околиці. Бразиліа ж як місто народилось на кульмані і за обрисами нагадує хрест. Проект "нова столиця" мав шалений успіх та ліг в основу планів інших країн щодо нових столиць.
У пошуках ідеальної столиці
М'янма - гігантоманський проект
У 2005 році столиця М'янми (у минулому - Бірми) перенесли з Янгону (ліворуч) до Нейп'їдо (праворуч). Військовий уряд таким чином слідував традиції, згідно з якою кожна правляча династія країни засновувала нову столицю. Місто є величезним за своєю площею - у 70 разів більшим за Париж. Аби дістатися з однієї урядової будівлі до іншої, потрібно подекуди подолати півгодини шляху безлюдними вулицями.
У пошуках ідеальної столиці
Пакистан - військові замість бізнесу
У 1959 році пакистанський уряд вирішив перенести столицю з Карачі (ліворуч) до Ісламабада (праворуч). Таким чином мав зменшитися вплив багатих підприємців з Карачі на політику. Також нова столиця розташовується ближче до штаб-квартири військових у Равалпінді та спірного регіону Джамму і Кашмір, який є причиною тривалого конфлікту із Індією.
У пошуках ідеальної столиці
Казахстан - символ правителя Нур-Султан
Астана (на фото праворуч) також зародилася на креслярській дошці. Переїзд уряду Казахстану з бізнесового центру Алма-Ати (ліворуч) до Астани відбувся у 1997 році. Японський архітектор Кісьо Курокава надав місту футуристичного вигляду. У 2019 році місто перейменували на Нур-Султан на честь колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, знаного у світі як авторитарного правителя.
У пошуках ідеальної столиці
Росія - відродження старої столиці
Переїзд російської столиці зі Санкт-Петербурга (на фото ліворуч) до Москви стався у 1918 році внаслідок заснування нової більшовицької держави. Москва (праворуч) вже мала столичний статус до того, як цар Петро Перший заснував у 1703 році Санкт-Петербург, який і став у 1712 році столицею Російської імперії.
У пошуках ідеальної столиці
Німеччина - Берлін як столиця возз'єднання
Після Другої світової війни Німеччина була розділена. Уряд Західної Німеччини розташовувався у Бонні (на фото ліворуч), столицею НДР був Берлін. У західнонімецькій конституції було записано, що у випадку возз'єднання Німеччини її столицею знову стане Берлін. Так і сталось після подій 1990 року. 2019 року відзначають 25-й ювілей із затвердження так званого "Закону Бонн/Берлін".