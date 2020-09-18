У Бразилії через пандемію COVID-19 перенесли карнавал у Ріо-де-Жанейро

Влада бразильського міста Ріо-де-Жанейро вирішила перенести на невизначений термін проведення запланованого на лютий 2021 року карнавалу. Про це ввечері четверга, 24 вересня, повідомили в Лізі шкіл самби Ріо (LIESA).

Читайте також: Друга хвиля коронавірусу наростає, знову починаються локдауни

За даними Ліги, нинішні темпи поширення коронавірусу унеможливлюють безпечне проведення цього традиційного заходу, передає інформагенція AFP з посиланням на місцеві ЗМІ. Як пояснили в Лізі, в розпал пандемії COVID-19 школам самби зокрема забракло б часу, фінансових та організаційних ресурсів для підготовки карнавальних заходів до лютого. Про нову дату проведення карнавалу можна буде говорити після проведення масштабної кампанії з вакцинації, наголосили в Лізі.

Читайте також: Генсек ООН просить 35 мільярдів доларів на вакцину від коронавірусу

Востаннє проведення карнавалу в Ріо перенесли 1912 року, нагадує AFP.

Натепер Бразилія посідає третє місце в світі після США та Індії щодо кількості зафіксованих випадків коронавірусу - понад 4,5 мільйона. Загалом майже 140 тисяч осіб померли в Бразилії в зв'язку з COVID-19, підрахували в Університеті Джонса Хопкінса.

Читайте також: ВООЗ зафіксувала тижневий рекорд нових випадків COVID-19

Крім того, за даними уряду штату Ріо-де-Жанейро, станом на 24 вересня в місті Ріо-де-Жанейро офіційно зареєстровано майже 100 тисяч інфікованих, а на сьогоднішній день померло понад 10 тисяч пацієнтів. Через пандемію COVID-19 міська адміністрація Ріо вже скасувала новорічні святкування в Копакабані.