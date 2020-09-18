 У Бразилії через пандемію COVID-19 перенесли карнавал у Ріо-де-Жанейро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2020

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Новини

У Бразилії через пандемію COVID-19 перенесли карнавал у Ріо-де-Жанейро

Уперше за більш ніж 100 років влада перенесла на невизначений термін проведення традиційного карнавалу Ріо-де-Жанейро, заплановане на лютий 2021 року. Причина - пандемія COVID-19.

Karneval in Rio de Janeiro (Fabio Teixeira/AA/picture alliance)

Карнавал у Ріо-де-Жанейро (архівне фото). Щороку на цей захід прибувають сотні тисяч туристів

Влада бразильського міста Ріо-де-Жанейро вирішила перенести на невизначений термін проведення запланованого на лютий 2021 року карнавалу. Про це ввечері четверга, 24 вересня, повідомили в Лізі шкіл самби Ріо (LIESA).

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За даними Ліги, нинішні темпи поширення коронавірусу унеможливлюють безпечне проведення цього традиційного заходу, передає інформагенція AFP з посиланням на місцеві ЗМІ. Як пояснили в Лізі, в розпал пандемії COVID-19 школам самби зокрема забракло б часу, фінансових та організаційних ресурсів для підготовки карнавальних заходів до лютого. Про нову дату проведення карнавалу можна буде говорити після проведення масштабної кампанії з вакцинації, наголосили в Лізі.

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Востаннє проведення карнавалу в Ріо перенесли 1912 року, нагадує AFP.

Натепер Бразилія посідає третє місце в світі після США та Індії щодо кількості зафіксованих випадків коронавірусу - понад 4,5 мільйона. Загалом майже 140 тисяч осіб померли в Бразилії в зв'язку з COVID-19, підрахували в Університеті Джонса Хопкінса.

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Крім того, за даними уряду штату Ріо-де-Жанейро, станом на 24 вересня в місті Ріо-де-Жанейро офіційно зареєстровано майже 100 тисяч інфікованих, а на сьогоднішній день померло понад 10 тисяч пацієнтів. Через пандемію COVID-19 міська адміністрація Ріо вже скасувала новорічні святкування в Копакабані.

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    Автор: Родіон Еббіґгаузен


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