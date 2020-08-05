У Бразилії померли вже понад 100 тисяч людей, інфікованих коронавірусом

У Бразилії кількість померлих, в яких підтвердили зараження коронавірусом, перевищила позначку в 100 тисяч. Про це в суботу, 8 серпня, повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ) країни. За останню добу померли ще 905 людей з коронавірусом. Таким чином, загальна кількість померлих від початку епідемії зросла до 100477, повідомляє агентство новин dpa.

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За останню добу МОЗ Бразилії підтвердило також 49970 нових інфікувань коронавірусом. Всього в країні офіційно зафіксували вже понад три мільйони заражень. Бразилія посідає друге місце у світі після США за офіційною кількістю інфікованих і померлих з коронавірусом.

Раніше президент Бразилії Жаір Болсонару називав коронавірусну інфекцію "маленьким грипом", відмовлявся носити маску і дотримуватися дистанції, а також брав участь у мітингах проти обмежень через COVID-19. Суд у Бразилії заборонив уряду Болсонару поширювати неправдиву інформацію про коронавірус, а йому самому наказав носити захисну маску в громадських місцях.

Згодом Болсонару заявив, що інфікувався коронавірусом. 25 липня він повідомив про негативний результат його тесту на COVID-19.