 Коронавірус в Бразилії: Болсонару заветував закон про обов′язкове носіння масок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Бразилії: Болсонару заветував закон про обов'язкове носіння масок

Президент Бразилії знову показав своє ставлення до коронавірусу - він вважає, що не обов'язково носити маски в магазинах, школах, університетах, церквах тощо. Утім, залишає масочний режим в автобусах і таксі.

Жаір Болсонару

Жаір Болсонару

Президент Бразилії Жаір Болсонару наклав вето на закон про загальний обов'язковий масочний режим. Про рішення бразильського президента стало відомо в п'ятницю, 3 липня.

Як вважає Болсонару, громадяни не зобов'язані носити маски на фабриках, у магазинах, школах, університетах, церквах та інших культових закладах. Утім, президент таки погодився залишити обов'язковим масочний режим у таких транспортних засобах, як автобуси і таксі.

Читайте також: Болсонару погрожує виходом Бразилії з ВООЗ

Болсонару визнає, що від громадян можуть вимагати носити маски в громадських місцях, але не в закритих і приватних приміщеннях, приміром, у церквах. Однак серед експертів-юристів досі точаться суперечки щодо того, чи цей закон взагалі можна застосовувати на федеральному рівні. Адже ще в квітні Верховний суд постановив, що за ухвалення розпоряджень та обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу відповідають міста і окремі штати.

Вето президента ще може скасувати Національний конгрес Бразилії, відновивши тим самим чинність початкових правил.

Нагадаємо, Болсонару й раніше часто з'являвся на публіці без маски, а також відверто ігнорував правила гігієни і дотримання мінімальної дистанції. Він неодноразово називав коронавірус "незначним грипом" й критикував запровадження обмежень. Самого президента носити маску зобов'язав суд.

Читайте також: Президент Бразилії приєднався до акції проти карантину через коронавірус

Як повідомлялося, натепер Бразилія після США посідає друге місце в світі за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу та смертей унаслідок спричиненої цим вірусом хвороби COVID-19. Там зафіксовано понад 1,5 мільйона інфікованих, майже 62 тисячі людей померли. За останніми оцінками, населення Бразилії становить близько 207 мільйонів.

DW.COM

Число інфікованих коронавірусом у Бразилії перевищило мільйон осіб

Лише протягом останньої доби медики зафіксували в Бразилії понад 54,7 тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Кількість жертв хвороби сягнула 49 тисяч. (20.06.2020)  

Також за темою

Ukraine Krankenhaus in Ivano-Frankivsk

В Україні понад 25 тисяч активно хворих коронавірусом 04.07.2020

В Україні станом на 4 липня зареєстровано більше 25 тисяч активно хворих коронавірусною хворобою. Водночас понад 21 тисячу пацієнтів одужали.

Coronavirus- COVID-19 - Mikrografie

Чи зроблять мутації коронавірус менш небезпечним? 02.07.2020

Нещодавно в Китаї зафіксували нову хвилю коронавірусної інфекції. Однак панікувати не варто, адже мутації можуть у середньостроковій перспективі послабити коронавірус до рівня звичайної нежиті.

China Afrikanische Schweinepest | Symbolbild Schweine in Shenzhen

Новий вірус свинячого грипу. Чи загрожує світу ще одна пандемія? 02.07.2020

Китайські вчені в рамках дослідження виявили новий вірус свинячого грипу G4 H1N1. Чи небезпечний він для людини та чи зможе спровокувати нову пандемію?

Реклама

Докладно

М'ясокомбінати й поширення COVID-19

М'ясокомбінати в ЄС - джерела поширення COVID-19

Причини - в умовах життя і праці робітників, з яких багато хто гастарбайтери.  

Вугільна електростанція у Єншвальде в землі Бранденбург

Відмова від вугілля у ФРН: Бундестаг ухвалив закон

У Німеччині до 2038 року відключать електростанції, що працюють на бурому та кам'яному вугіллі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  