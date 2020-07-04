Коронавірус в Бразилії: Болсонару заветував закон про обов'язкове носіння масок

Президент Бразилії Жаір Болсонару наклав вето на закон про загальний обов'язковий масочний режим. Про рішення бразильського президента стало відомо в п'ятницю, 3 липня.

Як вважає Болсонару, громадяни не зобов'язані носити маски на фабриках, у магазинах, школах, університетах, церквах та інших культових закладах. Утім, президент таки погодився залишити обов'язковим масочний режим у таких транспортних засобах, як автобуси і таксі.

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Болсонару визнає, що від громадян можуть вимагати носити маски в громадських місцях, але не в закритих і приватних приміщеннях, приміром, у церквах. Однак серед експертів-юристів досі точаться суперечки щодо того, чи цей закон взагалі можна застосовувати на федеральному рівні. Адже ще в квітні Верховний суд постановив, що за ухвалення розпоряджень та обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу відповідають міста і окремі штати.

Вето президента ще може скасувати Національний конгрес Бразилії, відновивши тим самим чинність початкових правил.

Нагадаємо, Болсонару й раніше часто з'являвся на публіці без маски, а також відверто ігнорував правила гігієни і дотримання мінімальної дистанції. Він неодноразово називав коронавірус "незначним грипом" й критикував запровадження обмежень. Самого президента носити маску зобов'язав суд.

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Як повідомлялося, натепер Бразилія після США посідає друге місце в світі за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу та смертей унаслідок спричиненої цим вірусом хвороби COVID-19. Там зафіксовано понад 1,5 мільйона інфікованих, майже 62 тисячі людей померли. За останніми оцінками, населення Бразилії становить близько 207 мільйонів.