 У Бразилії кількість жертв COVID-19 подолала позначку у 15 тисяч осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2020

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Новини

У Бразилії кількість жертв COVID-19 подолала позначку у 15 тисяч осіб

Бразильський штат Сан-Паулу обігнав Китай за кількістю смертей, пов'язаних з викликаною коронавірусом хворобою COVID-19.

Бразильскі медпрацівники у Сан-Пауло під час прощання з медсестрою, яка померла від хвороби, викликаної коронавірусом

Бразильскі медпрацівники у Сан-Пауло під час прощання з медсестрою, яка померла від хвороби, викликаної коронавірусом

У Бразилії, за даними міністерства охорони здоров'я країни, загальна кількість жертв COVID-19 з початку поширення інфекції сягнула позначки 15 633. За добу було зареєстровано 816 летальних випадків. Загальна кількість офіційно зареєстрованих випадків зараження новим коронавірусом зросла за останню добу на майже 15 тисяч і становить понад 233 тисячі. Про це у неділю, 17 травня, повідомляє агенція dpa.

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Згідно з даними, опублікованими міністерством охорони здоров'я Бразилії у суботу, 16 травня, найбільш густонаселений штат країни - Сан-Паулу, де проживає понад 40 мільйонів осіб, обігнав Китай за кількістю смертей від COVID-19. Кількість летальних випадків в межах штату становить 4688, у той час, за офіційними даними з Китаю, в країні було зафіксовано 4637 смертей.

В країні зростає напруженість між президент Бразилії Жаіром Болсонару, який виступає проти введення в країні карантинних заходів, та губернаторами низки штатів, які встановили режим соціальної ізоляції на своїх територіях.

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Через суперечки з приводу заходів протидії поширенню інфекції Болсонару звільнив міністра охорони здоров'я Енріке Мандету. Його наступник, Нельсон Тейх пішов у відставку сам, не встигши пропрацювати на посаді навіть місяць. 

Згідно з останніми даними Університету імені Джонса Гопкінса (США), Бразилія випередила Іспанію та Італію за кількістю офіційно зареєстрованих випадків викликаної коронавірусом хвороби COVID-19 і посідає вже четверту сходинку.

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