Бразилія: Болсонару звільнив міністра охорони здоров'я в розпал епідемії COVID-19

Президент БразиліїЖаір Болсонару в розпал епідемії COVID-19 звільнив міністра охорони здоров'я Луїса Енріке Мандетту. Про це на Twitter повідомив сам Мандетта в четвер, 16 квітня.

Президент і ексочільник МОЗ конфліктували протягом останніх тижнів. Мандетта неодноразово виступав за запровадження рішучих протиепідемічних заходів у Бразилії, зокрема дотримання соціальної дистанції. Таким чином ексміністр опонував праворадикальному президенту Болсонару, який сумнівається в необхідності таких заходів, пише інформагенція AFP. Після початку коронавірусної кризи популярність Мандетти у Бразилії зросла, натомість рейтинг Болсонару знизився.

Президент Бразилії заявив на пресконференції, що звільнення Мандетти відбулося за згодою сторін, а своїм пріоритетом назвав збереження робочих місць. Раніше Болсонару називав хворобу Covid-19 "маленьким грипом" і звинувачував медіа в роздмухуванні "істерії" навколо пандемії.

За даними Університету Джонса Хопкінса (США), у Бразилії понад 30 тисяч інфікованих коронавірусом. Більш ніж 1950 людей померли. Понад 14 тисяч одужали від SARS-CoV-2.

Наприкінці березня суд у Бразилії заборонив уряду Болсонару поширювати неправдиву інформацію про коронавірус. До цього президент поширив на Facebook відео з закликом не дотримуватися карантину попри застереження МОЗ.

Як повідомлялося раніше, у Бразилії під час тесту ліків від COVID-19 померли 11 пацієнтів.