COVID-19: в Україні за добу - пів тисячі випадків зараження

4662 випадки захворювання на COVID-19 зафіксовано в Україні станом на ранок п'ятниці, 17 квітня. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) міністерства охорони здоров'я України. Приріст інфікувань коронавірусом за попередню добу сягнув 501.

"Унаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 125 людей, із них 66 чоловіків та 59 жінок. Загалом 246 людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - повідомляється на сторінці ЦГЗ у Facebook.

За даними університету імені Джонса Хопкінса (США), у всьому світі коронавірусом заразилися понад два мільйони людей. Понад 145 тисяч осіб померли від хвороби COVID-19 . Водночас більш ніж 549 тисяч одужали.

Найбільше вірус вразив США: там зафіксовано понад 671 тисячу заражень. Більш ніж 33 тисячі людей у Сполучених Штатах померли внаслідок COVID-19. Понад 56 тисяч одужали.