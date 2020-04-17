 COVID-19: в Україні за добу - пів тисячі випадків зараження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

COVID-19: в Україні за добу - пів тисячі випадків зараження

Дев'ятеро осіб серед тих, хто захворів на коронавірусну хворобу раніше, померли, повідомили в Центрі громадського здоров'я.

Київ, Україна, люди в захисних костюмах

Люди в захисних костюмах біля Києво-Печерської лаври, 14 квітня

4662 випадки захворювання на COVID-19 зафіксовано в Україні станом на ранок п'ятниці, 17 квітня. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) міністерства охорони здоров'я України. Приріст інфікувань коронавірусом за попередню добу сягнув 501.

"Унаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 125 людей, із них 66 чоловіків та 59 жінок. Загалом 246 людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - повідомляється на сторінці ЦГЗ у Facebook.

За даними університету імені Джонса Хопкінса (США), у всьому світі коронавірусом заразилися понад два мільйони людей. Понад 145 тисяч осіб померли від хвороби COVID-19 . Водночас більш ніж 549 тисяч одужали.

Найбільше вірус вразив США: там зафіксовано понад 671 тисячу заражень. Більш ніж 33 тисячі людей у Сполучених Штатах померли внаслідок COVID-19. Понад 56 тисяч одужали.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


DW.COM

Україна закриє ще 10 пунктів пропуску на кордоні

Кабінет міністрів України вирішив закрити ще 10 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією. Поки що залишаються відкритими 19 пунктів пропуску. Їх можна перетнути лише на авто. (15.04.2020)  

Похорон на тлі коронавірусу: прощання з рідними заборонене?

Через пандемію COVID-19 багато людей не могли попрощатися з померлими у лікарнях чи будинках для літніх людей родичами і відвідати їхнє поховання. До чого це призводить? (15.04.2020)  

В Україні знову заборонять роботу ринків

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що нове рішення ухвалене через зловживання місцевої влади. (16.04.2020)  

Також за темою

Südkorea Coronavirus

Усе про пандемію COVID-19 17.04.2020

Коронавірус SARS-CoV-2 шириться планетою. Досі нема ані вакцини проти нього, ані препаратів для лікування захворювання COVID-19, яке викликає інфекція. Усе, що потрібно знати про новий коронавірус, - у досьє DW.

Ukraine Kiew | Coronavirus | Arzt in Schutzanzug

В Україні підтверджено понад чотири тисячі випадків інфікування коронавірусом 16.04.2020

За добу 15 квітня в Україні зафіксували 397 нових заражень SARS-CoV-2. Загалом інфікувалися понад чотири тисячі людей.

Spanien Leganes | Coronavirus | Patient Notaufnahme

ВООЗ: Наступні тижні - вирішальні для боротьби з коронавірусом у Європі 16.04.2020

У деяких країнах Європи число нових інфікувань SARS-CoV-2 зменшується, але іншим ще тільки доведеться пережити пік пандемії. Швидкого повернення до звичного життя не буде, заявив директор європейського офісу ВООЗ.

Реклама

Докладно

Витрати зоопарку Кельна становлять 50 тисяч євро на день

Скоро доведеться вбивати тварин у зоопарках?

Надходжень від вхідних квитків немає, але витрати нікуди не поділися. У зоопарку Ноймюнстера тваринам загрожує забій.  

Долари та гривні (символічне фото)

"Під час пандемії Україна може покладатися лише на МВФ"

В умовах кризи є підстави і для оптимізму щодо майбутнього української економіки, вважає економістка Ольга Піндюк.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  