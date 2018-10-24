 У Бразилії в другому турі обирають президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2018

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Новини

У Бразилії в другому турі обирають президента

Найбільшою підтримкою населення Бразилії користується Жаір Болсонару, який відомий симпатією до військової диктатури та виступає проти гомосексуалів та абортів.

Жаір Болсонару та Фернандо Хаддад

Жаір Болсонару та Фернандо Хаддад

У Бразилії у неділю, 28 жовтня, відбувається другий тур президентських виборів. Згідно з опитуваннями, за ультраправого кандидата, колишнього десантника Жаіра Болсонару готові віддати голоси 54-55 відсотків виборців. Його суперник, кандидат від лівої Робітничої партії Фернандо Хаддад, який був висунутий на заміну ув'язненого екс-президента країни (2003-2010) Луїса Інасіу Лулу да Сілви, має підтримку 45-46 відсотків.

Жаір Болсонару, якого називають бразильським "Дональдом Трампом", відомий своїми крайніми правими поглядами. Він використовує гомофобну та расистську передвиборну риторику, а також відомий своєю симпатією до часів військової диктатури у країні (1964-1985 років), яку колишній військовий завжди палко захищає. Також він виступає за повернення смертної кари. Він користується підтримкою бразильців, які незадоволені корупційними скандалами та посиленням рівня насильства у країні.

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У разі своєї перемоги на виборах він обіцяє лібералізувати закон про зброю та виступити проти гомосексуалів, абортів та прав корінного населення у районі Амазонки. Спостерігачі побоюються зростання рівня насильства та погіршення соціальної ситуації у цій найбільшій країні Південної Америки.

Своєю чергою Фернандо Хаддад має мало що протиставити цим настроям. Участь його партії у гучному корупційному скандалі сильно нашкодила її репутації. Вибори у Бразилії відбуваються на тлі найгіршої рецесії в історії країни, яка призвела до скорочення економіки на сім відсотків у 2015-2016 роках, а також корупційного скандалу довколо нафтового гіганта Petrobras і колишніх бразильських урядовців.

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