У Берліні не згодні з твердженням Трампа про повну перемогу над ІД

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) не погоджується з твердженням американського президента Дональда Трампа про повну перемогу над терористичним угрупуванням "Ісламська держава" (ІД). "У колі союзників (по НАТО. - Ред.) панує єдність стосовно того, що ІД ще не повністю розгромлена", - сказала вона в інтерв'ю виданню Rheinische Post, фрагменти якого опубліковано в середу, 26 грудня. Коментуючи рішення Вашингтона про виведення військ з Сирії міністерка зауважила, що США "досі нікому не пояснювали, наскільки далекосяжними є їхні плани щодо Сирії".

"Ми перебуваємо там також разом з багатьма дружніми європейськими державами та країнами мусульманського світу, які прагнуть запобігти відродженню терору ІД", - додала фон дер Ляєн. За її словами, плани Бундесверу в цьому регіоні залишаються незмінними. "Ще існує потреба в заправці літаків союзників і розвідувальних знімках наших літаків Tornado, особливо що стосується схованок ІД на величезних просторах іракської пустелі", - зазначила міністерка.

Посилення атак на ІД у Сирії

Тим часом бійці курдських загонів та авіація коаліції під приводом США за останню добу посилили атаки на останній анклав бойовиків ІД на сході Сирії, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Запеклі бої точаться на схід від течії річки Євфрат у провінції Дейр-ез-Зор між бійцями "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких домінують курдські загони, та бойовиками ІД. У результаті боїв, стверджують у центрі, за останню добу загинули щонайменше 19 ісламістів. Загалом з початку наступу SDF у вересні, за даними центру моніторингу, в боях загинули щонайменше 1032 бойовика ІД та 554 бійці SDF.

Нагадаємо, 19 грудня Білий дім оголосив про початок виведення військового контингенту США з Сирії, оскільки розпочинається новий етап боротьби з ІД. Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter цього ж дня оголосив про перемогу над ІД у Сирії.