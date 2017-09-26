 У Берліні заарештовано сирійця за підозрою у підготовці теракту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2019

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Новини

У Берліні заарештовано сирійця за підозрою у підготовці теракту

Правоохоронці арештували 37-річного сирійця у Берліні. Його підозрюють у підготовці терактів. Чоловік приєднався до чатів у Telegram, учасники яких обмінювалися інформацією щодо виготовлення зброї і вибухових речовин.

У Берліні заарештовано сирійця через підозру у підготовці теракту, архівне фото

У Берліні заарештовано сирійця через підозру у підготовці теракту (архівне фото)

Поліцейські у вівторок, 19 листопада, затримали 37-річного сирійця у його квартирі в Берліні за підозрою у підготовці теракту, повідомляє агентство dpа. "Його підозрюють ще з початку 2019 року щодо дев'ятьох епізодів стосовно участі в групі Telegram, яка наближена до "Ісламської держави". Її учасники обмінювалися інформацією щодо виготовлення зброї та вибухівки", - розповіли в прокуратурі.

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У день роковин нападу на різдвяний ярмарок у Берліні канцлерка Німеччини Анґела Меркель визнала, що німецькі органи влади припустилися помилок, які не слід повторювати в майбутньому. (19.12.2017)

У Берліні затримали 31-річного громадянина Росії, котрий, як підозрюють, брав участь в підготовці терористичного акту в Німеччині. (22.08.2018)

У відомстві зазначили, що метою учасників цієї групи була підготовка терактів. Як повідомляється, учасники обмінювалися інструкціями, зокрема, щодо виготовлення пластикових бомб, вибухівки в посилках, магнітних бомб та інших пристроїв з вибуховими речовинами, а також вогнепальної зброї. Підозрюваний вже купив хімікати для виготовлення бомб, ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2016 року на відвідувачів одного з різдвяних ярмарків у Берліні наїхала вантажівка, яку спрямував Аніс Амрі. У результаті нападу загинули 11 осіб, також загинув водій вантажівки.

Тунісцеві Анісу Амрі німецька влада відмовила в наданні притулку, він мав залишити країну. Окрім того, він був відомий правоохоронцям як торговець наркотиками. Його неодноразово затримували. До свого прибуття в Берлін він певний час перебував у землі Північний Рейн-Вестфалія. Амрі застрелили італійські поліцейські в Мілані, куди той втік із Німеччини після здійснення нападу. 

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