У Берліні заарештовано сирійця за підозрою у підготовці теракту

Поліцейські у вівторок, 19 листопада, затримали 37-річного сирійця у його квартирі в Берліні за підозрою у підготовці теракту, повідомляє агентство dpа. "Його підозрюють ще з початку 2019 року щодо дев'ятьох епізодів стосовно участі в групі Telegram, яка наближена до "Ісламської держави". Її учасники обмінювалися інформацією щодо виготовлення зброї та вибухівки", - розповіли в прокуратурі.

У відомстві зазначили, що метою учасників цієї групи була підготовка терактів. Як повідомляється, учасники обмінювалися інструкціями, зокрема, щодо виготовлення пластикових бомб, вибухівки в посилках, магнітних бомб та інших пристроїв з вибуховими речовинами, а також вогнепальної зброї. Підозрюваний вже купив хімікати для виготовлення бомб, ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2016 року на відвідувачів одного з різдвяних ярмарків у Берліні наїхала вантажівка, яку спрямував Аніс Амрі. У результаті нападу загинули 11 осіб, також загинув водій вантажівки.

Тунісцеві Анісу Амрі німецька влада відмовила в наданні притулку, він мав залишити країну. Окрім того, він був відомий правоохоронцям як торговець наркотиками. Його неодноразово затримували. До свого прибуття в Берлін він певний час перебував у землі Північний Рейн-Вестфалія. Амрі застрелили італійські поліцейські в Мілані, куди той втік із Німеччини після здійснення нападу.

Дивитись відео 02:08 Поділитись Різдвяні ринки в Берліні: глінтвейн за бетонними блоками (28.11.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2oO4G Різдвяні ринки в Берліні: глінтвейн за бетонними блоками (28.11.2017)