У Бельгії чекають на сезонних працівників з України

Хвиля критики з приводу заяв українських урядовців про небажання випускати за кордон громадян на сезонні роботи змусила Київ змінити риторику. У середу, 29 квітня, після зустрічі з послом ЄС в Україні Матті Маасікасом та тимчасово повіреною у справах США Крістіною Квін прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готовий до переговорів з європейськими країнами, які хочуть запросити українців на сезонні роботи, Шмигаль доручив займатися цими питаннями віцепрем'єру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадиму Пристайку.

І хоча, як зазначив очільник українського уряду, з відповідним запитом щодо сезонних працівника до Києва звернулася поки що лише Фінляндія, схоже, що й інші європейські столиці незабаром направлять подібні запити. Поки що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) на запит DW повідомила, що проводить перемовини щодо організації рейсів для перевезення українців, які мають довгостроковий контракт із роботодавцем за кордоном, у Німеччину, Фінляндію та Великобританію.

Врожай у Бельгії збирають іноземці

Переговори про можливість направити на сезонні роботи українських громадян найближчим часом може розпочати Бельгія. Про це в інтерв'ю DW повідомив почесний консул України в Бельгії Кріс Бекерс. "Безсумнівно, я ініціював би такі переговори", - сказав Бекерс, який також є виконавчим директором бельгійської компанії, яка займається вирощуванням фруктів та продажем сільськогосподарської техніки. Він повідомив, що без зволікань збирається провести відповідні телефонні розмови з приводу цього у бельгійському уряді.

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На сьогодні потреби у сільськогосподарських працівниках лише у Фландрії, частині Бельгії, де розташовані фруктові сади, - становить 60 тисяч чоловік. Загалом у країні дев'ять з десяти сезонних працівників - іноземці. За словами Бекерса, впродовж останніх років бельгійські фермери зіштовхнулися з проблемою нестачі найманих працівників.

Якщо раніше на збирання врожаю яблук та груш до Бельгії приїжджало від 20 до 25 тисяч заробітчан з Польщі, то за останні три роки їхня кількість скоротилася на 40 відсотків. Бо через поліпшення економічної ситуації в Польщі її громадяни вже не надто прагнуть їхати на заробітки за кордон. Тому, за словами Кріса Бекерса, на початку цього року бельгійський уряд схвалив регламент, який дозволяє сезонним працівникам з України отримати дозвіл на роботу і працювати та жити в Бельгії в рамках, дозволених безвізовим режимом.

Сільськогосподарські роботи тривають круглий рік

Попит на працю сільськогосподарських працівників у Європі, можливо, і зростає в пікові сезони весною та восени, проте існує він круглий рік. Адже, чимало овочевих та ягідних культур вирощують у теплицях, де урожай необхідно збирати впродовж всього року. "Зараз у нас у розпалі сезон полуниць, потім почнеться збір черешень та вишень, а в кінці літа та восени підуть яблука та груші", - розповів Бекерс.

Окрім цього, сезонні працівники займаються сортуванням овочів та фруктів, їхньою переробкою, а цей вид праці також не залежить від конкретної пори року. Тому проблема з сільськогосподарськими працівниками з України в ЄС лише набуватиме актуальності.

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Роботодавці враховують протиепідеміологічні вимоги

Одним з аргументів, які ще кілька днів тому висувала українська сторона, пояснюючи своє небажання сприяти відправці сезонних працівників в ЄС, була пандемія коронавірусу. "На цьому тлі нелогічним виглядає організовувати масові чартери на вивезення українців до країн, де теж продовжується пандемія з тією чи іншою мірою інтенсивності", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Проте європейські роботодавці самі не зацікавлені в тому, щоб наражати здоров'я сезонних працівників на небезпеку. "Ми робимо все необхідне для того, що вони жили і працювали у якнайбезпечніших умовах, ми пристосовуємо для цього наші господарства і вживаємо найліпші заходи безпеки на робочому місці, засобах транспортування тощо", - запевнив Кріс Бекерс.