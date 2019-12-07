У Багдаді напали на посольство США

Декілька тисяч демонстрантів атакували посольство США в Іраку у вівторок, 31 грудня, під час акції протесту проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтьских бойовиків на іракській території.

Тисячі протестувальників безперешкодно пройшли через блокпости, які відділяють так звану "зелену зону" в Багдаді, де розташовані урядові об'єкти та дипломатичні представництва. Вони кричали "смерть Америці", палили американські прапори та розмахували плакатами з закликом до закриття посольства США.

Після цього демонстранти спробували прорватися на територію американського дипломатичного представництва, кидаючись пляшками з водою та розтрощивши камери спостереження у той час, як іракські правоохоронці намагалися відтіснити їх від посольства, повідомляє інформагенція AP.

Водночас Reuters з посиланням на джерела в іракському МЗС зазначає, що посла США та штат посольства у Багдаді евакуйовано.

Спроба атакувати посольство відбулася після поховання загиблих від американського авіаудару по бойовиках шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла". Повітряні сили США завдали удару по позиціях угруповання у Сирії та Іраку 29 грудня. Бомбардування стало відповіддю на загибель громадянина США під час обстрілу військової бази в Іраку 27 грудня. Загалом внаслідок ударів загинули 25 бойовиків.

Шиїтське угруповання "Катаїб Хезболла" діє на території Сирії та Іраку, є тісно пов'язаним з Іраном та отримує з цієї країни військову підтримку. Водночас Багдад толерує присутність угруповання на території власної країни.

В уряді Іраку заявили 31 грудня заявили, що атака США на позиції "Катаїб Хезболла" порушили суверенітет країни і поставила під загрозу відносини Вашингтона і Багдада. Такі дії "змушують Ірак переглянути свої відносини (з США. - Ред.) та їхні безпекові, політичні та юридичні рамки", йдеться в урядовій заяві.

Раніше державний секретар США Майк Помпео заявлив, що авіаудари були повідомленням Ірану про те, що Вашингтон не толеруватиме дії Тегерана, які загрожують життю американських громадян.

Нагадаємо, в країні тривають масові антурядові протести, під час яких протестувальники вже не одноразово підпалювали консульство Ірану.