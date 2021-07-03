УЄФА вивчає конфіскацію прапора ЛГБТК на матчі Євро-2020 в Баку

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розслідує інцидент з конфіскацією веселкового прапора у відвідувача чвертьфінального матчу чемпіонату Європи між збірними Данії та Чехії, що відбувся в суботу, 3 липня, в Баку.

Стюарди на стадіоні "Олімпійський" в столиці Азербайджану забрали символ ЛГБТК-спільноти у данського вболівальника.

УЄФА каже, що прапор уособлює цінності організації

В УЄФА не давали вказівок конфісковувати веселкові прапори на матчах ні в Баку, ні в інших містах, що приймають європейську першість, цитує агентство AFP заяву організації. Цей прапор уособлює основні цінності УЄФА, відзначили в союзі.

За попередніми даними, чоловік був п'яний. Між ним і кількома відвідувачами матчу спалахнув конфлікт. Стюарди втрутилися, однак дозволили фанату данців залишитися на стадіоні, "незважаючи на його стан", а прапор йому пізніше повернули. Цю інформацію підтвердило об'єднання футбольних уболівальників Fans Europe, вказавши на грубе порушення правил УЄФА.

Заборона підсвітити стадіон в Мюнхені всіма кольорами веселки

Наприкінці червня в УЄФА завершили перевірку дій воротаря і капітана збірної Німеччини з футболу Мануеля Нойєра (Manuel Neuer), який кілька разів з'являвся на іграх чемпіонату Європи з пов'язкою в кольорах веселки. Спортивна організація розцінила цей жест капітана як символ підтримки різноманітності національною командою, повідомив Німецький футбольний союз.

Пізніше в УЄФА вирішили заборонити Мюнхену висвітлити стадіон всіма кольорами веселки під час матчу між збірними Німеччини та Угорщини на груповому етапі Євро-2020. Союз пояснив, що є політично і релігійно нейтральної організацією і тому відхилив запит обербургомістра Мюнхена через "політичний контекст, що полягає в посланні, орієнтованому на рішення угорського парламенту". Йдеться про прийняття Будапештом закону про заборону "реклами" гомосексуальності, що викликало критику в Євросоюзі.

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