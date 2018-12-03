Учасники саміту ЄС досягли компромісу щодо "кліматично нейтральної зони"

Держави-члени ЄС дійшли згоди у питанні досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Про це у ніч на п'ятницю, 13 грудня, повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель. Захист клімату є однією з тем дводенного саміту Євросоюзу, який проходить 12-13 грудня у Брюсселі. Кліматична нейтральність означає економічну діяльність з нульовими викидами парникових газів.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) позитивно оцінила досягнуту угоду, особливо підкресливши наявність "великого прогресу". При цьому, додала Меркель, одній країні-члену ЄС "потрібен час, щоб подумати", як саме угода буде реалізована. Ідеться про Польщу. Варшава збирається рухатися до поставленої мети "у власному темпі", заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Трильйон євро на захист клімату

Нова очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) представила програму ЄС щодо захисту клімату 11 грудня. У найближчі роки на неї буде виділено в цілому 100 мільярдів євро, а до 2030 року - один трильйон євро. Комплекс всеосяжних заходів, який ще називають Green Deal, передбачає перетворення ЄС до 2050 року на "кліматично нейтральну зону", тобто з нульовими показниками викидів шкідливих для клімату газів.

Згідно із планами Брюсселя, європейська економіка має бути повністю перебудована. А промисловість ЄС у майбутньому повинна буде зважати на жорсткі екологічні норми. Крім того, Єврокомісія має намір розширити систему торгівлі квотами на викиди парникових газів. Деталі програми будуть представлені лише у 2020-2021 роках, додала фон дер Ляєн.