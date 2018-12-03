 Учасники саміту ЄС досягли компромісу щодо ″кліматично нейтральної зони″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2019

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Новини

Учасники саміту ЄС досягли компромісу щодо "кліматично нейтральної зони"

ЄС має намір стати кліматично нейтральним до 2050 року, однак Польща піде до заявленої мети "власним шляхом". До 2030 року Брюссель виділить трильйон євро на захист клімату.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (ліворуч) та президент Європейської Ради Шарль Мішель у Брюсселі

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (ліворуч) та президент Європейської Ради Шарль Мішель

Держави-члени ЄС дійшли згоди у питанні досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Про це у ніч на п'ятницю, 13 грудня, повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель. Захист клімату є однією з тем дводенного саміту Євросоюзу, який проходить 12-13 грудня у Брюсселі. Кліматична нейтральність означає економічну діяльність з нульовими викидами парникових газів.

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Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) позитивно оцінила досягнуту угоду, особливо підкресливши наявність "великого прогресу". При цьому, додала Меркель, одній країні-члену ЄС "потрібен час, щоб подумати", як саме угода буде реалізована. Ідеться про Польщу. Варшава збирається рухатися до поставленої мети "у власному темпі", заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Трильйон євро на захист клімату

Нова очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) представила програму ЄС щодо захисту клімату 11 грудня. У найближчі роки на неї буде виділено в цілому 100 мільярдів євро, а до 2030 року - один трильйон євро. Комплекс всеосяжних заходів, який ще називають Green Deal, передбачає перетворення ЄС до 2050 року на "кліматично нейтральну зону", тобто з нульовими показниками викидів шкідливих для клімату газів.

Згідно із планами Брюсселя, європейська економіка має бути повністю перебудована. А промисловість ЄС у майбутньому повинна буде зважати на жорсткі екологічні норми. Крім того, Єврокомісія має намір розширити систему торгівлі квотами на викиди парникових газів. Деталі програми будуть представлені лише у 2020-2021 роках, додала фон дер Ляєн.

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