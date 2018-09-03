Уряд ФРН залишає відкритим питання можливої участі Бундесверу в ударах по Сирії

Федеральний уряд Німеччини залишає відкритим питання, чи братиме Бундесвер разом з союзниками участь у військовій відповіді в Сирії у тому разі, якщо режим Башара Асада застосує хімічну зброю у регіонах, контрольованих повстанцями. Про це у понеділок, 10 вересня, заявив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

При цьому він зауважив, що уряд ФРН з цього питання "контактує з партнерами та союзниками", зокрема зі Сполученими Штатами Америки. Він висловив занепокоєння, що в сирійській провінції Ідліб, яка контролюється опозиційними до президента Сирії Башара Асада збройними угрупованнями, можуть повторитися "жахливі картини", що вже мали місце в інших районах країни під час громадянської війни. Утім, Зайберт наголосив, що наразі в цій близькосхідній країні не виникла ситуація, за якої слід було б вже зараз ухвалювати рішення щодо можливої військової участі Бундесверу в конфлікті.

Запит США до Берліна

Раніше у понеділок німецьке видання Bild повідомило, що літаки Tornado Бундесверу можуть приступити до виконання бойових місій у Сирії. Такий варіант, за даними видання, розглядає міністерка оборони країни Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у відповідь на запит Вашингтона.

Коментуючи ймовірну хімічну атаку в Сирії, речник міністерства оборони ФРН наголосив, що йдеться про "дуже гіпотетичний випадок". Він зауважив, що військові хоч і аналізують можливі сценарії розвитку подій, проте це не означає, що ці події відбудуться. Речник відомства наголосив, що у будь-якому разі на участь Бундесверу у військовій операції у Сирії свою згоду повинен буде надати Бундестаг.

СДПН - проти участі Бундесверу в бойових діях

Тим часом Андреа Налес (Andrea Nahles), лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що входить до урядової коаліції, заявила, що її партія не підтримає участі Німеччини у бойових діях у Сирії "ані в уряді, ані в парламенті". "Ми підтримуємо міністра закордонних справ (Гайко Мааса) у його намаганнях шляхом переговорів, серед інших з Туреччиною та Росією, запобігти гуманітарній катастрофі", - наголосила Налес. Сам Маас (Heiko Maas) запевнив, що уряд ФРН у цій ситуації керуватиметься конституцією країни та нормами міжнародного права.

Нагадаємо, з кінця 2015 року Бундесвер бере участь у військовій операції в Сирії проти терористичного угруповання "Ісламська держава". Зокрема, німецькі розвідувальні літаки Tornado надають підтримку у повітряній розвідці позицій ІД.

У квітні 2018 року авіація США, Великобританії та Франції завдала ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Ці авіаудари стали відповіддю на хімічну атаку в місті Дума, відповідальність за яку США та їхні союзники поклали на режим Башара Асада. Тоді Німеччина підтримала дії союзників, проте не брала участь у військовій операції.