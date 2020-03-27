Уряд Франції оголосив масштабне послаблення карантинних обмежень

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп оголосив у четвер, 28 травня, повсюдне ослаблення обмежень, запроваджених раніше з метою сповільнення поширення коронавірусу. За словами керівника французького уряду, це означатиме зокрема відкриття з 2 червня закладів громадського харчування та скасування обмежень на поїздки на далекі відстані.

У заяві прем'єр Франції наголосив, що за більш ніж два тижні після пом'якшення суворого восьмитижневого локдауну, ситуація з приборканням поширення небезпечного вірусу виявилася "трохи краще, ніж ми сподівалися", цитує інформагенція AFP.

Ресторани запрацюють вперше з середини березня

За словами Філіппа, кафе, бари і ресторани зможуть відкритися вперше з середини березня по всій країні. Водночас у уряді дали зрозуміти, що відкриття закладів громадського харчування не означатиме відмову від профілактичних заходів та гігієнічних норм.

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Приміром, збиратися групами більш ніж 10 осіб буде заборонено, а столики доведеться розташувати з дотриманням мінімальної відстані в один метр один від одного. Крім того, персонал муситиме носити маски, так само як і клієнти, якщо вони ходитимуть між столиками.

Певні обмеження для Парижа

Водночас Париж, а також прилеглий регіон Іль-де-Франс, так само як заморські території - Французька Гвіана і Майотта - класифіковані як "помаранчеві зони" ризику, де будуть діяти додаткові обмеження. Приміром, тут кафе, бари і ресторани зможуть приймати гостей лише на відкритих терасах.

Крім того, пообіцяв прем'єр, цими вихідними в Парижі знову відкриються парки, які на момент послаблення локдауну ще класифікувалися як "червоні зони" підвищеного ризику.

З 2 червня у країні відкриються також пляжі, кемпінги та гостьові будинки. Знову зможуть приймати відвідувачів музеї та театри. Кінотеатри повинні запрацювати дещо пізніше.

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Філіпп запевнив, що з 15 червня Франція планує знову відкрити свої кордони з іншими країнами Євросоюзу без жодних вимог щодо карантину. Утім, громадяни тих країн-членів ЄС, чиї уряди вимагають карантину для осіб, котрі приїжджають з Франції, будуть змушені перебувати на карантині після в'їзду до Франції, попередив Едуар Філіпп.

Нагадаємо, Франція належить до країн світу, які найбільше потерпають від нинішньої пандемії COVID-19. За даними Університету Джонса Хопкінса, натепер у Франції налічується понад 183 тисяч випадків зараження коронавірусом, померли майже 28,6 тисячі людей, у яких підтвердили інфікування вірусом.